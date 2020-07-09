Які перспективи у партії «За майбутнє» на Тернопіллі?

В понеділок, 6 липня, у Тернопільській обласній раді трапилася «неординарна подія». Група депутатів в кількості 11 осіб зареєструвала депутатське об'єднання «За майбутнє». До об'єднання увійшли народні обранці від «Народного контролю», «Самопомочі» та «Укропу».

Ініціатором та ідейним натхненником цього мазохізму став депутат обласної ради та віднедавна очільник місцевого осередку однойменної партії «За майбутнє» Володимир Болєщук. Нагадаємо, що цей політичний проект (так правильніше буде назвати) утворений в травні цього року з благословення олігарха Ігора Коломойського, а очолює його вірний друг та бізнес-партнер Ігора Валерійовича – Ігор Палиця. «За майбутнє» (в народі має назву «За «Майбах») - партія без ідеології, без мети, без структури, де знайшли свій прихисток колишні регіонали, ображені чиновники, грошовиті мішки, бажаючі залізти у владу на майбутніх місцевих виборах.

Враховуючи, що на Тернопільщині партія ще й без рейтингу (за останньою соціологією менше 1% в області та Тернополі), обласні керманичі «За Майбаха» квітникар Болєщук та фермер Чайківський намагаються затягнути в свої лави відомих та авторитетних в краї людей - політиків, господарників, громадських діячів, обіцяючи матеріальні привілеї, гроші, посади в майбутніх органах місцевого самоврядування. Хочеш на Марс? Іван Адамович та Володимир Михайлович відправлять тебе туди. А хочеш керувати великим новоутвореним районом? Будеш! Це теж не проблема. За нашою інформацією, наприклад, нинішньому заступнику голови облради Любомиру Крупі «гарантували» високу посаду у новообраній раді. Проте, правда в тому, що, по-перше, Іван Адамович та Володимир Михайлович на наступний день після виборів забудуть про свої обіцянки і про тих людей, які їм допомагали, а, по-друге,- є великі сумніви що вони досягнуть хоч якогось позитивного результату на виборах. Не вірите? Спитайте у знаючих, у людей, котрим доводилось мати з ними справу. Тому, поважаючим себе людям рекомендуємо уважно придивлятися до тих, з ким хочете мати справу і не вестись на лохотрони, які пропонує вам тернопільський «За Майбах».