“МИ ПРОТИ РУСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ!”: тернополяни вийшли на акцію протесту “Захисти українську!”

Депутат ВР Бужанський вніс законопроєкт №2362, який покликаний напряму русифікувати українську школу. Якщо народні депутати приймуть цей антиукраїнський проект, цього вересня російськомовні школи не перейдуть на україномовне викладання. А в україномовних школах вже з цього навчального року дозволять викладати російською. Саме тому сьогодні у 20 містах України відбуваються акції протесту. Серед них і Тернопіль. Організаторами акції є активісти Української Галицької Партії.

“Ми впевнені, що закон призведе не лише до русифікації освіти, а й до повної втрати авторитету центральної влади у мешканців західних областей країни”, - пояснює Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації УГП, член Молодіжного Націоналістичного Конгресу. Для галичан саме існування цього законопроекту свідчить про безсилля влади та відсутність гідного державного опору російським зазіханням. “Ми закликаємо всі політичні партії, громадські організації та усіх свідомих громадян рішуче виступити проти русифікації української школи й нагадати агентам Кремля у Верховній Раді, в якій державі вони поки що живуть”, - заявила Ірина Яремчук, заступниця голови Політради УГП. Нагадаємо, Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив. У середу, 15 липня, мовний омбудсмен розкритикував цей законопроєкт, пояснивши, чим він небезпечний для української освіти. Його планували розглянути сьогодні, 16 липня, на сесії Верховної Ради, саме у 30-ту річницю Декларації про державний суверенітет, але поки він не стоїть у порядку денному.