Як Коломойський та Палиця намагаються захопити регіони на місцевих виборах

"Найпринциповіші" депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" на чолі з Ігорем Палицею, який є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, оголосили про створення нової однойменної партії в травні 2020 року. Згідно з фінзвітом партії за 1-й квартал 2020 року в ній офіційно ніхто не працює. Також офіційно політсила не володіє і не користується ніяким майном.

Вже здогадалися, хто є спонсором? Все правильно — компанія з орбіти олігарха Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова. ТОВ "Міленіум 2018". За інформацією журналістів в цьому бізнес-центрі знаходиться офіс Ігоря Коломойського, а з червня 2020 року там також зареєстрована партія "За майбутнє".

Навіщо Ігорю Коломойському ще одна партія перед місцевими виборами? Відповідь надзвичайно прозаїчна — завести своїх людей до міських та обласних рад під "новим" брендом для того, щоб можна було спокійно вирішувати свої питання на місцевому рівні. Більшість у регіонах дасть змогу Коломойському та його партнерам спокійно набивати кишені шляхом грабунку українців та покривати корупційні схеми.

Чому саме депутатська група "За майбутнє" або як її називають у кулуарах "За майбах"? Тому що це найпродажніші депутати Верховної Ради, які не один раз змінювали свою політичну позицію через грошики у конвертах. З ними надзвичайно просто домовитися, якщо ви олігарх.

Ось такі вони "найпринциповіші" політики та "регіональна еліта". До речі, ви теж замітили як багато білбордів "За майбутнє" Коломойський понавішував вздовж українських доріг? Так цинічно рекламувати власне збагачення через грабунок народу не відважувався ще ніхто...

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