Хто забив останній цвях у домовину тернопільської «Самопомочі»?

У Тернополі більше немає партії «Самопоміч» - колишні активісти розбіглись по інших партіях перед новими місцевими виборами

Депутати міської ради Тернополя з фракції політичної партії «Самопоміч» Юрій Штопко та Назарій Зелінка публічно заявили про намір балотуватися від партії «Голос» до наступної міської ради, пише «Громадське слово». Це означає, що фракція «Самопомочі» у міській раді Тернополя фактично припинила існування. Міська організація «Самопомочі» теж доживає останні дні.

Міська «Самопоміч» повторила долю обласної

Схоже у Тернополі більше не буде партії «Самопоміч». Політичну силу, яка зайняла друге місце на минулих місцевих виборах і провела до міської ради аж 7 депутатів, розвалили зсередини. Депутати Назарій Зелінка та Юрій Штопко публічно відреклися від «Самопомочі» і заявили про підтримку політичного проекту «Голос», який колись очолював відомий співак Святослав Вакарчук (згодом він заявив про складення мандату депутата Верховної Ради та вихід з партії). Обоє вже готуються до місцевих виборів під брендом «Голосу». А тернопільська міська «Самопоміч» очевидно повторить долю обласної.

Нагадаємо, більше місяця тому лідер Тернопільської обласної організації «Самопомочі» Любомир Крупа заявив про розпуск фракції в обласній раді. Фракція Самопоміч увійшла до депутатської групи «За майбутнє» майже у повному складі. Цікаво, що заступник голови Тернопільської обласної ради Крупа раніше неодноразово заявляв про неприпустимість політичного флюгерства, коли політики змінюють партії як рукавички. Але, як кажуть, пливе час і змінюються принципи.

Історія головного політичного флюгера Тернополя

Але не зраджує своїм політичним принципам ініціатор ліквідації тернопільської «Самопомочі» Назарій Зелінка. Він чи не найдосвідченіший політичний флюгер Тернополя.

Розпочинався політичний шлях Назарія Зелінки в політичній партії ПОРА, яка в 2010 році підтримувала будівельного афериста Зеновія Щепановського на мера Тернополя та «вірою та правдою» служила режиму Януковича. Українці досі пам’ятають одіозного лідера «Пори» В’ячеслава Каськіва, який після Революції Гідності поспішно втік з України.

Вже після після поразки Щепановського Назар Зелінка перед місцевими виборами у 2010 році подався у політичну партію «За Україну» Вячеслава Кириленка. Тодішній мер Тернополя Роман Заставний задіяв цю нову партію для повторного походу на вибори мера. Але з цією партією Назар не потрапив до Тернопільської міської ради.

На початку 2014 році Зелінка прибивається до партії “Сила Людей”.

Однак перед місцевими виборами 2015 року вступає в партію «Самопоміч». І нарешті здобуває омріяний депутатський мандат.

Однак парламентські вибори 2019 року показали «нульовий» рейтинг партії. Відповідно й шанси на місцеві вибори у цієї партії також не більші від «0».

Тому Назарій починає активно шукати нову партію. Наразі це «Голос». У цю партію він перетягнув частину політичного активу партії «Самопоміч», зокрема теж діючого депутата міської ради від «Самопомочі» Юрія Штопка. Цим Зелінка забив останній цвях у домовину тернопільської «Самопомочі».

Чи залишаться Зелінка та Штопко у «Голосі» покаже час. Бо ще перед виборами 2019 року лідер «Голосу» Вакарчук заявив, що у партію не будуть запрошувати так званих «політичних коників-стрибунців», які за свою політичну кар’єру змінили багато партій. І це не просто слова колишнього лідера «Голоса», це один з основних принципів, яким партійці досі пишаються. Однак зрозуміло, що тернопільській «Самопомочі» це не допоможе. Її вже не буде. Тернопільським однопартійцям мера Львова Андрія Садового і голови партії «Самопоміч» можна висловити лише щирі співчуття. Коли у сусідньому Львові партія Садового претендує на перемогу на місцевих виборах, у Тернополі вона доживає останні дні…

Автор матеріалу: Велика Анна