Співробітник Тернопільської служби судової охорони порушує Закон?

Співробітник Тернопільської служби судової охорони Володимир Малишевський перед виборами вирішив активно зайнятися політикою. Про це свідчить його постійна участь у заходах Тернопільського осередку політичної партії «За майбутнє».

Так нещодавно у фірмовій футболці з логотипом політсили заступник командира 1-го підрозділу охорони Територіального Управління Служби судової охорони у Тернопільській області взяв участь у відкритті партійного офісу на вулиці Тарнавського,34. Більше того свою соціальну сторінку в мережі Фейсбук, пан Малишевський активно використовує для популяризації партії, розміщуючи на ній власні фото із зображенням логотипу партії, висвітлює партійні заходи та участь в них. І робить він це далеко не в позаробочий час, чим грубо порушує чинне законодавство.

Фото із зображенням держслужбовця присутні також на офіційній партійній сторінці «Тернопіль За майбутнє» у Фейсбуці та інших прихильників партії в соціальних мережах.

На превеликий жаль, ніхто з керівництва служби судової охорони понад місяць не звертає на це уваги. Навпаки, на сторінці Малишевського в Фейсбуці, де він рекламує партію, можна побачити лайки деяких його начальників та колег по службі. Вочевидь, партія «За майбутнє» знайшла собі «достойний» електорат.

Олексій Риженко