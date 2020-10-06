«Тернопільський Медвечук» намагається керувати областю? (фото)

Теперішній керуючий справами Тернопільської обласної ради Іван Бабійчук досить одіозна постать. У певних колах Івана Бабійчука називають “сірим кардиналом” Тернопільщини. Адже не для кого не секрет, що саме ця людина чимало справ вирішує не лише в Тернопільській облдержадміністрації, але і в бізнесових колах, дотичних до державного хліба.

Політичне минуле, теперішнє і майбутнє Івана Бабійчука

Навчався Іван Бабійчук у Тернопільському національному педагогічному університеті на спеціальності “історик”. Тоді ж і активно зацікавився політикою. Молодому перспективному хлопцю запропонували очолити молодіжне крило партії сумнозвісного Медведчука – Тернопільську обласну організацію “Українська соціал-демократична молодь”. Згідно данних органів реєстрації він очолював її з 1999 року. Після успішних виступів на публіку Бабійчук став одним із провідних діячів СДПУ(о) на Тернопільщині. І навіть балатувався у народні депутати по 166 окрузі (центр Теребовля, райони – Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський) від СДПУ(о) у 2002 році. Його особисто висунув Медведчук на з’їзді партії 15 січня 2002 року.

Власне сам Віктор Медведчук приїздив у Тернопіль влітку 2001 року. Про це повідомляє газета “День”.

Тоді вочевидь і відбулася зустріч Медведчука і Бабійчука, де обговорили можливості балатування у нардепи останнього від Тернопільщини. Проте Іван Бабійчук парламентські вибори програв.

У соціал-демократичній партії України Іван пробув рівно стільки – скільки вона приносила йому такий-сякий прибуток. А вже після приходу до влади Януковича Бабійчук швиденько переметнився у правлячу партію. У інтернет-мережі є чимало фотографій партійного квитка Івана Бабійчука.

Цікаво, що цей посадовець був одним з ідеологів в Тернопільській адміністрації голови-регіонала Хоптяна. Бабійчук працював заступником начальника департаменту внутрішньої політики, яке “обслуговувало” та забезпечувало ідеологічний фронт політики режиму Януковича, в тому числі проти учасників Євромайдану та Революції гідності. Іван Бабійчук сам особисто формував списки людей і відправляв автобуси на так званий регіоналівський “Антимайдан”.

Після Революції Гідності Іван Бабійчук потрапив під люстрацію. Перевірка цього чиновника розпочалася 20 листопада 2014 року.

І закінчилася… нічим. Пройшовши всі люстраційні процеси Іван Бабійчук потрапив у невелику “відпустку” від чиновницької роботи. Але без праці не залишився – почав підробляти у тернопільському штабі Порошенка. А вже у 2015 році став в.о заступника голови Тернопільської облдержадміністрації. На цей “пост” його протягнув закадичний друг ще з студентських часів Степан Барна, якого президент призначив головою області 2 квітня 2015 року. З того часу Іван Бабійчук всіляко намагається перефарбуватися у порошенківця. Супроводжує високопосадовців з Києва разом з головою ОДА.

Їздить у закордонні відрядження за б’юджетні кошти. І вочевидь не за горами час, коли все таки соціал-демократичний регіоналівський Іван отримає партійний квиток БПП.

“Міфічні хабарі” Бабійчука

Після Революції гідності Іван Бабійчук “перефарбувавшись” у порошенківця претендував на посаду начальника відділу комунікацій з громадськістю Тернопільської ОДА. Однак у тодішнього голови облдержадміністарції, сводобівця Олега Сиротюка вирішили не ставити на суспільно-важливу посаду особу, яка має таке бурхливе партійне минуле. Коли врешті Петро Порошенко призначив у 2015 році на посаду голови ОДА нардепа Степана Барну, останній прилаштував свого близького друга на посаду в.о заступника губернатора. Від тоді Іван Бабійчук практично став керувати справами адміністрації. І вже на початку літа того ж року відзначився у справі по хабарництву. За інформацією тернопільських ЗМІ, Бабійчук почав вимагати хабарі у працівників адміністрації, аби ті залишилися на своїх посадах. (Додамо, що при попередньому голові ОДА, сводобівцю Олегу Сиротюку на роботу в адміністрацію набрали майже сотню молодих дівчат і хлопців з партії “Сводоба” і її молодіжки). Іван вирішив нагріти на цьому руки. Про це особисто повідомляв колишній голова Шумської РДА, сводобівець Василь Габор у своєму пості в соцмережі Фейсбук. Екс-чиновник писав, що Бабійчук вимагав від 200 до 30 тисяч доларів за те, що людина залишиться при посаді і далі працюватиме в державній структурі.

Після оприлюднення в ЗМІ цієї інформації Степан Барна особисто призначив перевірку факту вимагання, а Івана Бабійчука відсторонили від посади на термін службового розслідування.

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За кілька тижнів вже інший заступник Барни – Леонід Бицюра, який був головою створеної комісії по перевірці факту вимагання – дав висновок, що Іван Бабійчук не винен. “Комісія, створена згідно розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, завершила проведення службової перевірки оприлюдненої на окремих Інтернет-ресурсах інформації щодо ніби-то неправомірних дій в.о. заступника голови ОДА І. Бабійчука. В результаті роботи комісії, факти, оприлюднені журналістами, не підтвердили. Кінцеве рішення щодо даного інциденту повинні прийняти правоохоронні органи за заявою І. Бабійчука”, – йшлося в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті ОДА.

Іван Бабійчук набравшись страху знову повернувся на свою посаду в облдержадміністрацію. Та ненадовго. Через суспільно-громадський тиск Степан Барна все таки позбувся свого товариша, але і не обідив. А прилаштував в Тернопільській обласній раді – на посаду керуючого справами апарату облради.

Активи Бабійчука

У “сірого кардинала” – все майно “сіре”. Офіційно, згідно декларації Івана Бабійчука, його статки досить скромні. У чиновника є половина будинку у Скалаті, звідки він родом. Загальна площа будинку більше 100 метрів квадратних. Іншої половиною володіє теж жителька Скалата – Галина Василівна Куц.

Згідно декларації, власного автомобіля ні чиновник, ні його дружина не мають. За останній рік роботи у Тернопільській обласній раді Іван Бабійчук отримав майже 300 тисяч гривень заробітньої плати. Окрім того, у сім’ї Бабійчуків є і готівкові кошти. Чиновник задекларував 358 тисяч гривень.

Та подейкуюють, що з нерухомим майном у Івана Бабійчука не все так просто. За словами тернопільських громадських активістів, Іван має квартиру в самому центрі Тернополя поблизу тернопільського ставу з чудовим краєвидом. Проте, на кого саме зареєстрована ця нерухомість – журналістам “НАРОДНОЇ ПРАВДИ” не вдалося з’ясувати.

Бізнес “тернопільського політикана”

Найцікавішим є те, що Іван Бабійчук тримає невеликий бізнес. На його дружину Надію Бабійчук зареєстровано два підприємства.

Перше – це товариство з обмеженою відповідальністю “АГРОНИВА 2005”. Згідно з повідомлення інформаційного порталу Youcontrol, Надія Бабійчук має 50 % власності цього підприємства. Інша частина записана на такого собі Віктора Миколаєвича Сословського. Статутний капітал ТОВ “АГРОНИВА 2005” складає 60 тисяч гривень, і займається воно переважно вирощуванням зернових, бобових та олійних культур.

Родина Сословських, яка разом з Надією Бабійчук заснувала ТОВ “АГРОНВА 2005” володіє ще декількома підприємствами. Це і ЛТД “Східний масив”. На дружину Віктора Сословського Мирославу Сословську записано ПП “Мережа магазинів “Французький бульвар” і ТОВ “АСКОР-УКРАЇНА”, які спеціалізуються на оптовій і роздрібній торгівлі алкогольними напоями. Додамо, що син Віктора і Мирослави Сословських також добре знайомий з Іваном Бабійчуком. Журналісти “НАРОДНОЇ ПРАВДИ” знайшли документи, які підтверджують, що у 2016 році (тоді ж в ОДА працював і Бабійчук) працівник апарату ОДА Сословський Владислав Віктрович отримав премію у розмірі 7 560 грн.

Друге підприємство – “САРСАМА СЕРВІС” дружина Бабійчука Надія зареєструвала у липні 2017 року. Вона є єдиним власником. Статуний капітал фірми становить 50 тисяч гривень. І займається воно – оптовою торгівлею будматеріалами, деревиною та санітарно-технічним обладнанням.

Корупційні справи сім’ї Бабійчуків

У Підволочиському суді вже кілька місяців триває судовий процес стосовно дружини керуючого справами Тернопільської обласної ради Івана Бабійчука. Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка працює директором ДНЗ – “Скалатський професійний ліцей”. Будучи на керівній посаді, пані Надія віддала в оренду фірмі “АГРОНИВА 2005” понад 50 гектарів землі, яка належить до цього професійного ліцею. Та все б нічого, але Надія Бабійчук є одним із засновників цього підприємства, про що ми писали вище. І вона тим самим порушила Закон України “Про запобігання корупції”, вчинивши корупційне правопорушення. На усі засідання, очевидно підтримати дружину, приходить Іван Бабійчук, керуючий справами Тернопільської обласної ради.

На засіданні були присутні також і активісти, які розпитали, чому пан Іван у робочий час прийшов в суд, та чиновник проігнорував дане питання. За словами активістів, в результаті даного судового засідання можна зробити висновок, що Бабійчук Надія є тільки юридичним керівником агрофірми. Рреальним ж керівником є Бабійчук Іван. Активісти закликали Степана Барну не тільки боротися з корупцією, а й очищати власну команду від корупціонерів і чиновників режиму Хоптяна/Януковича. Врешті решт не відомо чим обернеться така дружба для губернатора області?

Дарина Шевчук, “НАРОДНА ПРАВДА”