Урядовці не можуть змиритись з політичною позицією тернополян і мера Надала та штучно тримають місто в червоній зоні

У Тернополі кращі показники від «помаранчевого» Львова та «жовтого» Києва

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій знову внесла Тернопіль до так званої «червоної зони». Хоча офіційна статистика показує, що у нашому місті є стійка тенденція до зменшення захворюваності на COVID-19. Тернопіль має нижчі показники від сусіднього «помаранчевого» Львова і, навіть, «жовтого» Києва.

Політична «червона зона»

Принципова позиція міського голови Тернополя Сергія Надала щодо захисту інтересів Тернополя та тернополян не дуже подобається офіційному Києву. У той час, як решта українських міст відразу виконували вимогу уряду закривати дитячі садочки, школи та ринки, міська рада скасувала дію неконституційного рішення про поділ України на зони. У Тернополі діти пішли у садочки та школи, а підприємці продовжили працювати.

Також чітка вимога до уряду не збільшувати вартість ціни на газ, яку Сергій Надал озвучив на всеукраїнському рівні, викликала ефект «інформаційного вибуху». Вперше місцева влада «тикнула носом» уряд у власний непрофесіоналізм.

Тому й не викликало жодної сенсації, що Тернопіль залишили у «червоній зоні». І це не епідеміологічна зона, а політична. Це також доводять дані офіційної статистики.

Правда про захворюваність на COVID-19 у Тернополі

Сухі цифри:

Станом на 05 жовтня, у Тернополі 36 випадків нових випадків інфікування на СCOVID-19. 154 хворих лежать у тернопільських лікарнях. Ще 15 лежать перебувають з підозрою на коронавірус. Це менше ніж у «помаранчевому» Львові і, навіть, у «жовтому» Києві.

Завантаженість ліжок хворими у Тернополі за останні 14 днів становить максимум 46,4 % (найвищий показник за цей період). За критеріями, які розробив уряд, щоб місто потрапило до «червоної зони», необхідно, щоб цей показник був понад 50 %.

У Тернополі досить низька статистика захворювання на СОVID-19 серед дітей. Це 150 випадків за весь період. Це становить 13,4 % серед всіх випадків захворюваності на коронавірус у Тернопільській області.

Низький рівень захворюваності у дитячих садочках та школах. Серед усіх шкіл Тернополя лише 5 класів перебувають на самоізоляції. Серед усіх дошкільних закладах Тернополя лише 2 групи перебувають на самоізоляції.

Коефіцієнт смертності від СOVID-19 у Тернополі складає 0,87 %. При цьому цей коефіцієнт по Тернопільській області складає 1,2 %. А середній показник по Україні складає 2,0 %.

Висновок

Тернопіль по всіх критеріях не повинен нележати до «червоної зони». І рішення продовжити перебування Тернополя у карантинній «червоній зоні» можна пояснити лише покаранням за правду, яку міський голова Сергій Надал продовжує говорити про непрофесійний уряд.