Партія регіонів іде в місцеві ради Тернопільщини кількома колонами

Партія регіонів іде в місцеві ради кількома колонами. Одна із них – партія “За майбутнє”. Список цих регіоналів до Тернопільської обласної ради очолив Іван Чайківський. Ще недавно він очолював список Партії регіонів до Тернопільської районної ради, фінансував цю політичну силу та підтримував дії Януковича.

Тому можна говорити, що на його руках є досі не змита кров Небесної сотні та українських військових. Війна з Росією, яка досі триває, спровокована діями колишньої владної верхівки, соратником і спонсором якої був Іван Чайківський. Дивно, що до цієї філії Партії регіонів приєдналися декілька волонтерів, повідомляє телеграм-канал Ян-Амор Тарновський

Отже, список відродженої команди Януковича – партії За майбутнє до Тернопільської обласної ради виглядає так:

1. Чайківський Іван – депутат Верховної Ради, Партія регіонів

2. Болєщук Володимир – депутат облради, змінює партії перед кожними виборами, очолював Тернопільську райдержадміністрацію після Помаранчевої революції. Земля пішла за вітром

3. Онишків Наталія

4. Стечишин Алла

5. Вермінський Володимир, нібито патріотичний співак, але…

6. Боберський Олег, колишній заступник голови облради, член джоджиківського розкольницького руху відомого як УНП Костенка

7. Качмарський Ігор, директор ресторану Тернопіль. І з ще одним своїм партнером забудував парк Топільче зі сторони ринку (“жовтий будинок” з годинником)

8. Малюта Юрій – партія регіонів

9. Гулька Ірина – змінює партії перед кожними виборами

10. Масник Наталія

11. Гульовський Володимир – голова Збаразької РДА часів Ющенка-Януковича, джоджиківський кадр з розкольницького руху Костенка

12. Махніцький Тарас

13. Ратушняк Андрій – депутат облради, був претендентом на посаду голови Борщівської РДА в команді Зеленського, змінює партії перед кожними виборами

14. Оглодана Наталія

15. Соколовська Галина

16. Ландяк Володимир

17. Пелешок Ганна

18. Саган Роман, скурвлений автомайдан, який мав нібито контролювати з 2014 року якість ремонту доріг на Тернопільщині

19. Щеглов Вадим

20. Хом’як Уляна

21. Навольський Іван

22. Лебонтов Святослав – забудівник парку “Топільче” зі сторони ринку

23. Гамрач Василь

24. Пельо Мар’яна

25. Предко Зоряна

26. Скібіцький Юрій

27. Гач Володимир

28. Нитка Роман – депутат облради, змінює партії перед кожними виборами

29. Ракуш Мирослава

30. Сурм’як Олена

31. Хомінець Василь – колишній голова облради, що зрадив свободівців за посаду, змінює партії перед кожними виборами

32. Свистун Роман – депутат облради, змінює партії перед кожними виборами

33. Фуйтума Юрій

34. Кобилянська Оксана

35. Нікітович Надія

36. Крупа Любомир – заступник голови облради, змінює партії перед кожними виборами, приклався до знищення школи мистецтв.

37. Дольний Зіновій

38. Дрюченко Ярослав – партія регіонів

39. Головатюк Галина

40. Кудла Ольга

41. Твердохліб Віктор

42. Карачка Іван

43. Худа Тетяна

44. Непомяща Юлія

45. Рудник Оксана

46. Будзінський Володимир

47. Безкоровайна Тетяна

48. Грегоращук Богдан

49. Кульчицька Надія

50. Мужевич Володимир

51. Хом’як Віктор

52. Березовський Роман – партія регіонів, фермер з Тернопільського району

53. Мелих Світлана

54. Бойко Валентина

55. Лубяницький Олег

56. Гуславський Андрій – очолював список партії регіонів до Кременецької районної ради

57. Богданов Володимир

58. Вовк Любов, намагалась показати себе патріотом і волонтером, а насправді…

59. Шоломейчук Наталія – депутат Тернопільської міської ради від Батьківщини, яка голосувала фактично за всі скандальні надалівські рішення

60. Винничук Олесь

61. Вишневський Петро

62. Гнатчук Галина

63. Пуківський Артем

64. Удич Зоряна, дружина “балабеника” – редактора агітки Чайківського, яку у пристойному товаристві не називають у голос.

За інформацією «Про все»