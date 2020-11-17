Верховна Рада прислухалась до позиції мера Тернополя

Депутати назвали неоднозначними рішення уряду про “карантин вихідного дня”, спробують його скасувати і вимагатимуть в уряду погоджувати протиепідемічні заходи з громадами

Парламентарі не вірять уряду. Тимчасово виконуюча обов’язки глави Верховної Ради Олена Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище.

Парламентарі рекомендуватимуть скасувати постанову про “карантин вихідного дня” та наполягатимуть на своєчасному і регулярному інформуванню громадян про епідемічну ситуацію та протиепідемічні заходи. За словами Кондратюк, бізнес і громадяни повинні мати час, щоб підготуватися до обмежень.

Сергій Надал був правий, коли першим серед міських голів відкрито відмовився від жорсткого “локдауну” влітку цього року, спираючись на оцінку реальної ситуації у місті та країні. Очільник Тернополя, влітку наголосив, що усі протиепідемічні заходи повинні враховувати реальну ситуацію. Люди повинні отримувати доходи, щоб жити. Заходи безпеки мають бути ефективними, а держава має забезпечити медиків усім необхідним для лікування громадян.

Дії урядовців були хаотичними і незрозумілими. З одного боку людей ставили у жорсткі обмеження, з іншого — високопосадовці масово порушували не лише правила, але й моральні суспільні норми.

“Ковідний фонд” було витрачено на будівництво доріг. Тоді, як нардепи і урядовці лікуються у “Феофанії” і кращих клініках Києва чи Європи, у регіонах бракує найнеобхіднішого. Факт неефективного витрачання “ковідних коштів” підтвердив ексрадник Офісу президента Ігор Уманський.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, котрий сам не раз публічно порушував протиепідемічні заходи, прямо визнав, що жорсткі обмеження навесні були “психологічним тиском”, щоб “налякати українців”. В цей час сотні тисяч втратили роботу і засобі для існування.

Що в цей час робили у Тернополі?

Говорили правду. З березня з ініціативи міського голови Сергія Надала, у місті запрацював оперативний штаб по боротьбі з пандемією. Людей регулярно інформували про кількість хворих, про усі заходи, про проблеми та їх вирішення.

З березня з ініціативи міського голови Сергія Надала, у місті запрацював оперативний штаб по боротьбі з пандемією. Людей регулярно інформували про кількість хворих, про усі заходи, про проблеми та їх вирішення. Готувалися до пандемії. У місті розгорталися додаткові ліжкомісця. Закуповувалися необхідні засоби безпеки та медикаменти. Вводилися необхідні заходи безпеки. Регулярно тестували лікарів, поліцейських, працівників громадського транспорту. Інформували людей про заходи безпеки.

У місті розгорталися додаткові ліжкомісця. Закуповувалися необхідні засоби безпеки та медикаменти. Вводилися необхідні заходи безпеки. Регулярно тестували лікарів, поліцейських, працівників громадського транспорту. Інформували людей про заходи безпеки. Допомагали людям. Міська рада разом з підприємцями шукала і знаходила способи збереження робочих місць та місцевої економіки в умовах пандемії. Волонтери допомагали людям поважного віку, захищаючи їх від небезпеки.

Міський голова Тернополя Сергій Надал проявив себе, як європейський політик. Він був відкритим і щирим. Говорив про проблеми та їх рішення у критичній ситуації недофінансування з центру. Відкритість та ефективність місцевого самоврядування — є головною причиною довіри з боку громади.

Сьогодні парламентарі починають усвідомлювати те, про що очільник Тернополя говорив ще влітку — подолати проблему коронавірусу можна лише, якщо люди довіряють владі, як це є у Швеції чи інших європейських країнах. Там, де людей постійно дурять, нема довіри і ефективних протиепідемічних заходів.