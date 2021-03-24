Головний держвиконавець Тернопільщини Хічій сам собі влаштував міністерську перевірку і особисто визнав свою роботу відмінною

Заступник Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, начальник управління забезпечення примусового виконання рішень у Тернопільській області Андрій Хічій всупереч законодавству створив умови для проведення міністерської перевірки.

Більше того перевіряли роботу управління самі ж працівники цього органу, а в кінцевому результаті Хічій офіційно визнав свою роботу відмінною. Це пряме перевищення службових обов’язків, адже таку перевірку назначає лише Міністерство юстиції України. Однак в Мінюсті проковтнули «халтуру» з Тернопільщини. А все тому, що Хічій має впливових покровителів.

Але про все по порядку. Відповідно до наказу Міністра юстиції від 16.11.2020 проведено позапланову цільову перевірку Управління забезпечення примусового виконання рішень у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) – яке очолює Хічій А.М. За результатами проведеної перевірки діяльність очолюваного Хічієм управління в частині організації контролю за діяльністю підпорядкованих органів визнали незадовільною. Також працівниками міністерства вказано, що виявлені позаплановою цільовою перевіркою порушення свідчать про неналежну організацію Хічієм А.М. роботи органів державної виконавчої служби Тернопільської області та неналежне виконання ним посадових обов’язків.



З метою уникнення відповідальності на підставі зробленого висновку та приховання протиправних дій чи протиправної бездіяльності Хічій А.М. створює умови для проведення контрольної перевірки підконтрольними йому посадовими особами, компетенція щодо проведення якої не належить до їх повноважень.

Планова або позапланова цільова перевірка та контрольна перевірка за її результатами проводяться на підставі наказу Міністерства юстиції України, проект якого готується структурним підрозділом Міністерства. В даному випадку відповідного наказу Міністерства юстиції України на проведення контрольної перевірки не було. Законодавством передбачено, що до складу робочої групи не залучаються працівники, участь яких може призвести до виникнення конфлікту інтересів. Контроль за усуненням недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, здійснює структурний підрозділ міністерства.

Тобто, якщо працівники міністерства проводили цільову позапланову перевірку роботи Хічія, то ті ж самі працівники мали проводити контрольну перевірку щодо усунення виявлених порушень. Однак, Хічій перевищуючи свої службові повноваження перебрав на себе повноваження Міністерства юстиції України, та визнав свою роботу відмінною щодо усунення своїх же порушень.

Звісно, така незадовільна робота, зухвале та безпринципне перевищення влади та службових повноважень Хічієм, не могло залишитися без уваги його керівництва та останній мав бути звільнений з посади, якби його не покривав його товариш та вірний друг (зі слів Хічія) заступник начальника департаменту державної виконавчої служби Юрій Вишневський. При виникненні будь-яких посадових неприємностей Хічій відразу згадує про високого покровителя і всі неприємні нюанси зникають. Зсилання Хічія на покровителя, з яким налагодив контакти ще за влади Януковича, є далеко не безпідставними.

У журналістів є документальні підтвердження, де Юрій Вишневський власноручно підписував документи, якими відмовляв у перевірці дій Хічія, посилаючись на те, що це його право перевіряти, а не обов’язок.

Але в законі зазначено по-іншому. Відповідно до ст. 63 Закону України «Про державну службу» керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріали про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, кримінального правопорушення до органу, уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законом.



Верхом абсурдності та безкарності стало рішення Хічія за результатами незаконної контрольної перевірки притягнути вибірково деяких підпорядкованих керівників державної виконавчої служби до дисциплінарної відповідальності за його ж порушення. Звісно ж дисциплінарна комісія після детального розгляду відмовила у протиправному притягненню, а дисциплінарні провадження швидко закрили. Але і цього разу з владної руки товариша Хічій залишився непокараний за безпідставні звинувачення підлеглих.





У важкі часи пандемії, коли люди з важкістю заробляють кошти аби прогодувати сім’ю, юстиція дякує за незадовільну роботу управління та неналежну організацію роботи головному державному виконавцю області Хічію А.М. заробітною платою, яка згідно поданої ним декларації за 2020 рік складала щомісячно в середньому 44 000 грн.

А як бонус, за перекладення своїх протиправних дій та бездіяльності на підлеглих, роботодавці Хічія А.М. надали для використання в особистих цілях елітний позашляховик та безлімітно забезпечили пальним. В той час коли державні виконавці із заробітною платою 6 тис. грн. не мають пального та службового транспорту для виконання рішень судів, службовий джип Хічій А.М. щоденно використовує у сімейних цілях та часто спостерігається вечорами поблизу закладів громадського харчування.

Усьому цьому безчинству є лише одне пояснення, Хічій вигідний посадовцям Міністерства юстиції України, адже ймовірно, змушує своїх підлеглих під погрозами звільненням з роботи виконувати незаконні вказівки.

Джерело: korupciya.info