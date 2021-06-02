Депутатка Тернопільської міської ради виявилася громадянкою Туреччини?

В розпорядженні нашого інтернет видання опинився один цікавий і свого роду сенсаційний документ. Це фотокопія паспорту громадянки Туреччини Шахін Ольги Анатоліївни, який вона отримала ще 15 вересня 2005 року.

Так-так, тої самої «відомої активістки» та «зірки білбордів» Ольги Шахін, яка нині є чинною депутаткою Тернопільської міської ради та головою постійної комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна , зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності… (загалом половину роботи міської ради «звалила» на себе). Незважаючи на те, що законодавством заборонене подвійне громадянство (стаття 4 Конституції України), пані Шахін вже 16! років живе мінімум на дві країни (може має ще якісь паспорти?) і до того ж ретельно тримає це в таємниці.

Цей кричущий факт вона приховала і від керівництва ВО «Свобода» , коли балотувалась від цієї політичної сили до Тернопільської міської ради у жовтні минулого року і стала депутатом. Вочевидь, пані Шахін боялася, що її спіткає така ж доля, як кандидата на голову Стрийської ОТГ від ВО «Свобода» Бориса Юровича, у якого виявили російський паспорт і який був змушений через цей скандал знятися з виборів. Незважаючи на те, що чинним законодавством не передбачено відкликання депутата місцевої ради через виявлення у нього подвійного громадянства, все ж таки цікаво було б почути коментарі з цього приводу керівництва «Свободи». Сподіваємося, що наш матеріал зацікавить представників Служби безпеки України, які мали б провести перевірку за цим фактом (Ні на що не натякаємо, але особливо часто пані Оля відвідує військову частину в Тернополі).

І наостанок: у Тернополі живе багато щирих, працьовитих і порядних людей. Впевнені, що вони б не хотіли, щоб їхні інтереси в органах місцевого самоврядування представляла особа, яка своїми діями і поведінкою компрометує саме місто і його громаду.