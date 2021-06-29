Тернопіль увійшов до ТОП-10 міст України у рейтингу прозорості

Тернопіль за чотири роки зріс на 41,6% у рейтингу прозорості складеного глобальною антикорупційною організацією Transparency International

Що відбулося?

Головне. В рамках проєкту Transparent Cities/Прозорі міста», започаткованого глобальним антикорупційним рухом Transparency International Ukraine, оприлюднено список українських міст, які впродовж чотирьох років зробили найбільший стрибок у своїй діяльності та стали більш відкритими і доступними для жителів громади. Тернопіль увійшов у десятку міст-лідерів, що продемонстрували найкращу динаміку і здійснили найбільший прорив у прозорості. За чотири роки Тернопіль покращив свої результати на 41,6%.

Цитата. “Відкритість, прозорість та підзвітність - основні вектори у діяльності міської влади. Щороку ми впроваджуємо у нашій роботі нові кращі міжнародні практики в сфері місцевого самоврядування та інноваційні інструменти громадської участі”, - відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Міський голова Тернополя також нагадав, що головним пріоритетом роботи міської ради є перетворення міської ради у якісну сервісну службу для громадян.

“Міська рада має бути якісною сервісною службою для тернополян, коли люди максимально швидко отримують потрібну допомогу без зайвої бюрократії. З цією метою ми щороку впроваджуємо електронні сервіси. Проводимо навчання і тренінги, щоб люди мали більше можливостей, а перепон ставало менше”, - зауважує міський голова.

Чому це важливо?

Онлайн-платформа «Transparent Cities/Прозорі міста» дозволяє удосконалити прозорість і підзвітність місцевої влади завдяки розробленим індикаторам для 14-ти ключових сфер діяльності міста, визначених представниками програми «Transparent Cities», а саме: інформація про роботу органу місцевого самоврядування, доступ та участь, закупівлі, житлова політика, бюджетний процес, фінансова та матеріальна допомога, гранти, соціальні послуги, кадрові питання, антикорупційна політика та професійна етика, землекористування та будівельна політика, комунальні підприємства, комунальне майно, освіта, інвестиції та економічний розвиток.

Прозорість у діяльності міста та міських служб сприяє покращенню якості наданих послуг для населення, а також позитивно впливає на інвестиційний клімат у місті. Інвестори охоче приходять у ті міста, де простіше проводити попередній аналіз можливостей для розвитку бізнесу за допомогою відкритих даних.

Що ще варто знати?