Команда Івана Чайківського подарувала громаді придбаний за бюджетні кошти автобус, і не тільки

Надоїв 12 1 696x492Відомий тернопільський журналіст Назарій Наджога на своїй сторінці у мережі Фейсбук показав, як газета Івана Чайківського «Сільський Господар» видає придбання шкільного автобуса за бюджетні кошти за нібито подарунок від нардепа.

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Ось так піарники бажають вислужитися перед «господарем»!

Якщо користуватись медичною термінологією, то видання бажаного за дійсне є першими признаками шизофренії.

Так от шизофренія в даному випадку є заразною та підкосила і заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука, який замість того, щоб займатись своїми прямими обов’язками «хвостиком бігає» за Іваном Чайківським та фотографується біля кожної дороги, яку ремонтують, з метою видати за свої особисті досягнення.

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Ось так представники «За майбутнє» імітують великі звершення, навіть якщо до цього не мають жодного відношення!

За інформацією polithub.com.ua

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