Команда Івана Чайківського подарувала громаді придбаний за бюджетні кошти автобус, і не тільки

Відомий тернопільський журналіст Назарій Наджога на своїй сторінці у мережі Фейсбук показав, як газета Івана Чайківського «Сільський Господар» видає придбання шкільного автобуса за бюджетні кошти за нібито подарунок від нардепа.

Ось так піарники бажають вислужитися перед «господарем»!

Якщо користуватись медичною термінологією, то видання бажаного за дійсне є першими признаками шизофренії.

Так от шизофренія в даному випадку є заразною та підкосила і заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука, який замість того, щоб займатись своїми прямими обов’язками «хвостиком бігає» за Іваном Чайківським та фотографується біля кожної дороги, яку ремонтують, з метою видати за свої особисті досягнення.

Ось так представники «За майбутнє» імітують великі звершення, навіть якщо до цього не мають жодного відношення!

За інформацією polithub.com.ua