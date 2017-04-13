Для Василя Деревляного закони не існують або оборудки «великого люстратора» з тернопільським музучилищем

Хоч перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний часто, входячи в образ великого «Люстратора», гостро критикує зловживання столичних можновладців, однак, перебуваючи біля керма місцевого самоврядування краю, сам же нехтує чинним законодавством України.

Прикладом цьому є нещодавні оборудки, до яких причетний Василь Тимофійович.

За лобіювання пана Деревляного на розгляд сесії облради було винесено питання «Про передачу у власність громадян жилих приміщень в гуртожитку по вулиці Б.Лепкого, 5 у м.Тернополі». Депутати з благородних мотивів, давши можливість його багаторічним мешканцям приватизувати помешкання, більшістю голосів підтримали це рішення. Однак водночас, як згодом виявилося, і потрапили в оману. Адже згідно з чинним законодавством України заборонено приватизацію студентських гуртожитків. А цільове призначення дев’ятиповерхівки на вулиці Б.Лепкого, 5 – саме для проживання студентів Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької. Василь Деревляний, який на момент відсутності Віктора Овчарука виконував обов’язки очільника місцевого самоврядування краю, закріпив передачу у власність громадян житлових приміщень в гуртожитку на вулиці Б.Лепкого, 5 своїм відповідним розпорядженням № 62 від 27 березня 2017 року. При цьому перший заступник голови Тернопільської обласної ради повністю знехтував аргументами та відмовою представників юридичного відділу завізувати цей документ. Ці дії, як повідомив голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка Богдан Яциковський, викликали обурення у представників депутатського корпусу облради: «Ми голосували за це рішення з тих мотивів, щоб працівники цього навчального закладу отримали свої помешкання у власність. Однак нас ввели в оману – виявилося, що там мешкає багато сторонніх осіб. Ми категорично проти того, щоб хтось дерибанив це житло. До того ж чинне законодавство держави передбачає заборону відчуження студентських гуртожитків. А від нас приховалили статус цієї будівлі».

За словами Богдана Ігоровича, тут виникає низка запитань не до депутатів, а до ініціатора, який виставив проект цього рішення на голосування та згодом узаконив його у відповідному розпорядженні: «Хто мав щодо цього власний або корпоративний інтерес, чому в даному випадку не спрацював належно апарат ради і якою була позиція її юридичного відділу? Адже хтось же повинен відповісти за ці протиправні дії. Також виникає запитання, на якій підставі це було зроблено. Наскільки мені відомо, юрист відмовилася ставити візу, застерігаючи, що таке рішення є незаконним, проте Василь Деревляний, замість того, щоб заветувати його, підписав розпорядження».

Ще одна оборудка за участю того ж Василя Деревляного також стосується Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С.Крушельницької. Знову, дорвавшись до керма облради, за короткотермінової відсутності її очільника його перший заступник без проведення конкурсу призначив керівником цього навчального закладу Михайла Рудзінського. При цьому Василь Тимофійович порушив, як положення Статуту цієї установи, так і вимоги Тернопільської обласної ради та чинного законодавства України. Як стверджує лідер тернопільських радикалів у місцевому самоврядуванні краю Богдан Яциковський, у пана Рудзінського уже завершився контракт і обласна рада повинна була своєчасно оголосити конкурс на заміщення вакантної посади, однак цього не відбулося: «Конкурс так і не був оголошеним, а Деревляний за своїм підписом призначив Михайла Рудзінського виконуючим обов’язки директора музучилища. Хоча у такому випадку в цій установі є заступник. Його чомусь не було призначено виконуючим обов’язки керівника до проведення згаданого конкурсу, у якому на рівних умовах мав право брати участь і пан Рудзінський. І в цьому випадку теж усе обійшлося без віз юристів».

Із джерел у музучилищі, які заслуговують на достовірність, також стало відомо, що вищезазначеними оборудками не обмежився інтерес фундатора партії ВО «Батьківщина» на Тернопіллі до цього навчального закладу. Чомусь одразу після призначення нового-старого очільника музучилища кімнату в гуртожитку закладу отримала помічниця Василя Деревляного – його соратниця Наталія Терешко.

Отож, чи не варто би Василю Тимофійочу, який проголосив себе великим «Люстратором», розпочати цей процес із себе коханого. У таких випадках, а їх ще чимало можна побачити не лише на державному, а й на обласному та місцевому владних олімпах, є доречним вислів, який минулого понеділка виголосив з трибуни обласної ради голова її фракції Радикальної партії Олега Ляшка Богдан Яциковський: «Боротьбу з корупцією треба починати на місцях. Нам необхідно «Вовків в овечих шкірах» повиганяти не лише із столиці, а й з Тернопілля».