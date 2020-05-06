Тернополянам готують політичне рабство під проводом Опоблоку

Монобільшість і “реєстрова опозиція” готові продати українців за виборчі рейтинги

Вибори без вибору

Нас позбавляють вибору. Монобільшість у складі “Слуги народу” активно обговорює зміни до виборчого кодексу, яким фактично обмежує права виборця.

Зміни передбачають встановлення 5% бар’єр на загальноукраїнському рівні для партій, які беруть участь у місцевих виборах. Наприклад, партія може набрати до міської ради 70%, але по Україні взяти менше 5%. Тоді партія-переможець буде усунута від влади. Крім того, міських голів змушують висуватися виключно від партій. Мерів хочуть зробити повністю залежними від парламентських партій. Хоча лише активна позиція мерів рятує міста України від повного економічного та соціального колапсу.

Головна ідея “змін” — місцеву владу хочуть зробити залежною не від виборців, а від волі “народних слуг”.

Продадуть нас РАЗОМ, як продали землю! Реєстрова опозиція: “Європейська солідарність” та “Голос” і так звані “незалежні” депутати разом з монобільшістю вже торгували інтересами України в умовах кризи. “Опозиція” одностайно підтримали “розпродаж землі ”, в редакції монобільшості. “Ринок” запустили під час глибокої економічної кризи. В той час, як ООН попереджав про загрозу голоду через брак продовльства, українські нардепи швидко “продали землю”, котра є основним засобом у виробництві продовольства.

Очевидно, що це був тезультат політичних торгів. «Європейська солідарність» обміняла голосування за землю на голосування за новий виборчий кодекс. Новий кодекс вигідний виключно парламентським партіям, які сьогодні втрачають підтримку. “Слуга народу” підтримає зміни до кодексу без вибору, щоб зібрати голоси на Півдні та на Сході, а “Європейська солідарність” сподівається вибити усі позапарламентські патріотичні партії такі, як “Свобода” на Заході. Заради цього у партії експрезидента готові торгувати навіть нашим правом вибору.

ОПЗЖ повернеться до Тернополя. Опозиційна платформа “За Життя!” Віктора Медведчука цілком може повернутися у Тернопіль і навіть впливати на місцеву владу. Адже ця політсила на Сході та Півдні збиратиме голоси разом із “Слугою народу”. При цьому її вплив зростатиме на фоні критики провалів президентської команди. Вже сьогодні ОПЗЖ має майже 15 %. За новим законом ця політсила отримає свою квоту і у Тернополі. Тим, хто сумнівається, варто нагадати — десять років тому у області вже була потужна фракція попередника ОПЗЖ — Партії регіонів. Ось так обирати тернопільську буде значною мірою денаціоналізований Схід та Південь.

Не варто очікувати патріотизму від “Слуги народу”. Адже там є такі депутати, як Олександр Качура. Останній відомий тим, що працював у Віктора Медведчука, а ще тим, що у лютому вимагав порушити кримінальну справу проти свободівського мера Сергія Надала за те, що той фактично вжив заходів ізоляції від можливого поширення коронавірусу у місті і тим самим першим почав готувати місто до протидії пандемії, коли державні органи вичікували.

Путін підтримує такий сценарій. Варіант політичного контролю та деморалізації України через повернення у владу проросійських партій цілком влаштовує Росію. Про це розповів у ефірі телеканалу “Еспресо” російський політолог - професор Валерій Соловей, відомий своїми точними прогнозами щодо планів Путіна та його оточення.

Активна позиція громадян зупиняє рабство

Економічне рабство передує політичному. Вперше з часів Радянського Союзу уряд взявся контролювати виїзд українських громадян за кордон. Для цього було заблоковано виліт літаків до Великої Британії. Українським громадянам, котрі останні кілька років перерахували мільярди доларів в Україну, сьогодні заборонили виїзд на закордонні заробітки. При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував “альтернативу” — у вигляді громадських робіт за 6 тис грн на місяць.

Українців прямо заганяють у економічне рабство, щоб вони не мали сил виступати проти рабства політичного.

Хто і як проявився під час пандемії — головний лакмусовий папірец. Саме по цьому маємо оцінювати, яка влада нам потрібна. Якщо взяти Тернопіль — тут заходи протидії пандемії почалися ще у лютому. Міський виконком тоді почав активно готуватися до можливої пандемії. Закуповувалося обладнання, засоби захисту, передбачлася фінансова допомога лікарям. Поважне видання “Дзеркало тижня” відзначило, що весь тягар пандемії витягнуло на собі місцеве самоврядування. Натомість центральна влада провалила все, що тільки можна, обмежуючись переважно піарними акціями без реальних дій. Чого вартує “зустріч” главою держави найбільшого літака “Мрія” з комерційним вантажем “Епіцентру”.

Маємо захистити реальне місцеве самоврядування, - тих хто діяв ефективно під час пандемії. Від нашої активної публічної позиції залежить — будемо мати свою владу на місцях, здатну діяти під час кризових ситуацій, чи станемо безправними “політичними рабами” олігархічних партійних проектів.

Василь Борцівський. Політичний аналітик