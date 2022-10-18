Вчора відбувся жіночий обмін бранками

Наші повертаються додому. Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести вчора. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм». Це був нервовий обмін. Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу. Права на помилку немає. Є завдання Президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома. Я був впевнений у результаті, бо наш алгоритм дій добре прорахований, і обміном займається краща команда. Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись. Дякую за чудову роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими і всім причетним. Україна не залишить нікого. Бо українці - це найвища цінність держави. Звільнемо всіх. Повідомляють в офісі президента.