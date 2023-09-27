Команда зі Збаража зайняла перше місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби

Участь у змаганнях взяли спортсмени зі Польщі, Угорщини, Литви, Молдови, Естонії, Чехії, Словаччини та України. Виступили на турнірі представники Тернопільщини. Команда Збаразького ФСК "Чемпіон" та учні Збаразької ДЮСШ завоювали перше загальнокомандне місце. Радісною звісткою поділився у Facebook тренер Петро Король.

В особистому заліку у категорії 65 кг 1-ше місце зайняв Хариш Владислав, у 32 кг – Ханів Джамал. 2-ге місце у категорії 45 кг посів Ткач Віталій, у категорії 30 кг - Ковалевський Юрій. Бронзу у категоріях 125 та 70 кг здобули Дячук Юрій та Тихонюк Максим. Друге загальнокомандне місце на турнірі зайняли спортсмени з Києва, третє – господарі змагань з міста Кошице. Джерело: Тернополяни