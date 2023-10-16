14 жовтня у місті Тернопіль на Міському стадіоні ім. Р. Шухевича відбувся поєдинок у рамках 12 туру Чемпіонату Першої Ліги України між "Нивою" тернопільською та "Нивою" із Бузової. Гості до поєдинку підходили в якості явного фаворита матчу, команда посідає другу сходинку у турнірній таблиці, а тернополяни в свою чергу проводять не найкращий відрізок чемпіонату, команда без перемог проводила цей поєдинок вже 6 турів, та займала 6 сходинку і таблиці. На старті поєдинку команди наче пристосовували одна до одної, не створювали великої небезпеки біля воріт суперників.
Справжню загрозу для воріт суперника створив Роман Волохатий на 35 хвилині поєдинку, прорвавшись по флангу із м‘ячем він забігав у штрафний майданчик бузівської "Ниви" та вже виходив віч-на-віч із голкіпером, проте той зреагував та вийшовши з воріт нівелював небезпеку. Вже за декілька хвилиний подібний момент мав Андрій Різник, який увійшовши в штрафний майданчик завдав удару по воротам, цього разу Роман Льопка був безсилим, протидіяти цьому потрілу він не зумів, однак м‘яч воучив у попереччину. До кінця першого тайму бузівчани намагались створити ще декілька небезпечних моментів, проте вдалі дії в захисних редутах жовто-зелених нівельовували цю небезпеку, а отже на перерву команди пішли за рахунку 0:0. Старт другої половини гри можна віднести в актив тернополянам, особливо небезпечно старався діяти Андрій Різник, який старався пробивати по воротам при любій хорошій можливості. І от на 58 хвилині зустрічі форвард жовто-зелених отримав м‘яча на лівому фланзі, після чого почав зміщуватись у центр, де йому протидіяло 3 гравці бузівської "Ниви", але це не завадило Андрію завдати удару з-за меж штрафного майданчику, та потрапити у самий кут воріт, відкривши рахунок у матчі. Одразу ж після цього Андрій мав ще одну нагоду, із гострого кута у штрафному майданчику він знову завдавав удар по воротам бузівчан, але цього разу із загрозою голкіпер гостей успішно впорався. Намагання бузівчан відігратись у поєдинку відкрило більше простору у їх оборонній лінії, так на 67 хвилині поєдинку Ігор Гатала розрізною передачею намагався вивести Андрія Різника на побачення віч-на-віч із Романом Льопкою, але після серії рикоштеів м‘яч опинився у Дмитра Галадея, якому залишалось лише влучити у пусті ворота, з чим той і впорався, та подвоїв перевагу тернополян. Надалі гості старались створювати тиск на ворота жовто-зелених, але неодноразовим героєм епізодів ставав голкіпер тернополян - Максим Механів, тому бодай скоротити відставання бузівчанам не вдалось. На 94 хвилині поєдинку пролунав фінальний свисток, який означав, що тернополяни переривають свою безвиграшну серію, здолавши одного із лідерів чемпіонату - "Ниву" Бузову. Чемпіонат Першої Ліги. 14 жовтня 2023. "Нива Т" - "Нива Б" (2:0). Голи: Різник 58‘, Галадей 66‘. Попередження: Корохов 28‘, Західний 36‘, Мудрий 72‘, Козак 84‘. Нива Т: Механів, Танчак, Соколов, Зінь, Демчук, Давидов, Мудрий, Гатала, Волохатий, Малащук, Різник. Запасні: Жупанський, Хабло, Хруставка, Бей, Бороденко, Козак, Галадей, Вольський, Махінка. Нива Б: Льопка, Корохов, Західний, Місюра, Дворовенко, Турчанов, Шалфєєв, Паламар, Книш, Нехтій, Сергійчук. Запасні: Захарчук, Клімов, Літовченко, Мельник, Мнишенко, Тименко, Урсолов, Ткаченко, Калінін