Тернопільська "Нива" дома здобуває перемогу над одним з лідерів чемпіонату

14 жовтня у місті Тернопіль на Міському стадіоні ім. Р. Шухевича відбувся поєдинок у рамках 12 туру Чемпіонату Першої Ліги України між "Нивою" тернопільською та "Нивою" із Бузової. Гості до поєдинку підходили в якості явного фаворита матчу, команда посідає другу сходинку у турнірній таблиці, а тернополяни в свою чергу проводять не найкращий відрізок чемпіонату, команда без перемог проводила цей поєдинок вже 6 турів, та займала 6 сходинку і таблиці. На старті поєдинку команди наче пристосовували одна до одної, не створювали великої небезпеки біля воріт суперників .

Справжню загрозу для воріт суперника створив Роман Волохатий на 35 хвилині поєдинку, прорвавшись по флангу із м‘ячем він забігав у штрафний майданчик бузівської "Ниви" та вже виходив віч-на-віч із голкіпером, проте той зреагував та вийшовши з воріт нівелював небезпеку. Вже за декілька хвилиний подібний момент мав Андрій Різник, який увійшовши в штрафний майданчик завдав удару по воротам, цього разу Роман Льопка був безсилим, протидіяти цьому потрілу він не зумів, однак м‘яч воучив у попереччину. До кінця першого тайму бузівчани намагались створити ще декілька небезпечних моментів, проте вдалі дії в захисних редутах жовто-зелених нівельовували цю небезпеку, а отже на перерву команди пішли за рахунку 0:0. Старт другої половини гри можна віднести в актив тернополянам, особливо небезпечно старався діяти Андрій Різник, який старався пробивати по воротам при любій хорошій можливості. І от на 58 хвилині зустрічі форвард жовто-зелених отримав м‘яча на лівому фланзі, після чого почав зміщуватись у центр, де йому протидіяло 3 гравці бузівської "Ниви", але це не завадило Андрію завдати удару з-за меж штрафного майданчику, та потрапити у самий кут воріт, відкривши рахунок у матчі. Одразу ж після цього Андрій мав ще одну нагоду, із гострого кута у штрафному майданчику він знову завдавав удар по воротам бузівчан, але цього разу із загрозою голкіпер гостей успішно впорався. Намагання бузівчан відігратись у поєдинку відкрило більше простору у їх оборонній лінії, так на 67 хвилині поєдинку Ігор Гатала розрізною передачею намагався вивести Андрія Різника на побачення віч-на-віч із Романом Льопкою, але після серії рикоштеів м‘яч опинився у Дмитра Галадея, якому залишалось лише влучити у пусті ворота, з чим той і впорався, та подвоїв перевагу тернополян. Надалі гості старались створювати тиск на ворота жовто-зелених, але неодноразовим героєм епізодів ставав голкіпер тернополян - Максим Механів, тому бодай скоротити відставання бузівчанам не вдалось. На 94 хвилині поєдинку пролунав фінальний свисток, який означав, що тернополяни переривають свою безвиграшну серію, здолавши одного із лідерів чемпіонату - "Ниву" Бузову. Чемпіонат Першої Ліги. 14 жовтня 2023. "Нива Т" - "Нива Б" (2:0). Голи: Різник 58‘, Галадей 66‘. Попередження: Корохов 28‘, Західний 36‘, Мудрий 72‘, Козак 84‘. Нива Т: Механів, Танчак, Соколов, Зінь, Демчук, Давидов, Мудрий, Гатала, Волохатий, Малащук, Різник. Запасні: Жупанський, Хабло, Хруставка, Бей, Бороденко, Козак, Галадей, Вольський, Махінка. Нива Б: Льопка, Корохов, Західний, Місюра, Дворовенко, Турчанов, Шалфєєв, Паламар, Книш, Нехтій, Сергійчук. Запасні: Захарчук, Клімов, Літовченко, Мельник, Мнишенко, Тименко, Урсолов, Ткаченко, Калінін