Бодібілдерка з Тернополя посіла призове місце на міжнародному турнірі

Бодібілдерка з Тернополя Владлена Ковалевська посіла друге місце на міжнародному турнірі "Арнольд Класик Європа". Спортсменка стала переможницею у змаганнях серед майстрів 35-44 років у категорії до 164 сантиметрів. Також п’яте місце посіла тернополянка Яна Помозибіда. Змагання проходили у Мадриді (Іспанія). У турнірі взяла участь збірна команда України з бодібілдингу у складі 52 атлетів. Результатом виступів українців у Мадриді стало здобуття 50 медалей серед яких 21 золота, 14 срібних та 15 бронзових. Джерело: Суспільне