Тернополянин став чемпіоном світу

З 17 по 25 листопада у м. Альбуфейра (Португалія) пройшов Чемпіонат світу з кікбоксингу за версією Wako, участь в якому брав і тернополянин Владислав Касіян. У віковій категорії разом із тернополянином за перемогу змагалися ще 16 спортсменів з різних країн світу, зокрема, Ізраїлю, Казахстану, Азербайджану та Греції. Владислав провів чотири поєдинки.

Наш спортсмен вдруге зустрівся з представником Ізраїлю. Це друга перемога над суперником, яка дала можливість тернополянину пройти в 1/4. В 1/4 був суперник із Казахстану, а в 1/2 боротьба з представником Азербайджану. Завдяки настановам тренера, правильному плану на бій та характеру Владислав Касіян здобув перемогу та вихід у фінал Чемпіонату світу. У фіналі відбулося протистояння українця та спортсмена із Греції, результатом боротьби стало те, що тернополянин здобув титул чемпіона світу з кікбоксингу WAKO. Вітаємо спортсмена та тренерів із таким вагомим досягненням. Бажаємо нових легких поєдинків, перемог та успіхів у професійному спорті.