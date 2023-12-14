У Тернополі пройдуть змагання з повітряної гімнастики «AerialVen.Ternopil»

Вже зовсім скоро, а саме 17 грудня у нашій студії з повітряної гімнастики VenStudio, за адресою вул. Куліша, 11, 3-й поверх, відбудуться змагання із повітряних полотен. Початок об 11.00. На змаганнях «AerialVen.Ternopil» учасники продемонструють результати своєї праці за час занять у студії .

Також це хороша можливість для тих, хто ще боїться заявити про себе, як про спортсмена, але має велике бажання показати те, чого навчився. Участь у змаганнях відкрита для всіх, незалежно від віку чи рівня навичок. Додамо, що змагання є важливим етапом у розвитку та самовдосконаленні. Це можливість працювати над рівнем майстерності і рости, як професіонал. Танець на повітряних полотнах - це мистецтво, де поєднується елегантність танцю з легкістю та грацією в повітрі. Кожен рух стає магічним викликом для гравітації, а кожен момент на полотні - це унікальна можливість вираження себе. Зануртеся у світ танцю на повітряних полотнах і відчуйте, як ваші мрії піднімаються вище, ніж коли-небудь. Танець та гімнастика на повітряних полотнах - це не лише форма фізичної активності для дитини, але й потужний засіб для розвитку координації, гнучкості та м'язової сили. Такі заняття виховують в дітях впевненість у собі та самовираження, розвивають чуттєву координацію та творчість. Instagram: venstudio.ternopil. Facebook: https://www.facebook.com/VenStudioTernopil.