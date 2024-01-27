У тернопільської "Ниви" буде новий власник

Єдина професійна футбольна команда Тернопільської області належатиме львівському бізнесмену Роману Михайліву. Про це повідомляє Спорт Медіа. Михайлів останні два сезони допомагав команді фінансово, але не був офіційно представленим у якості керівника клубу. Президентом “Ниви” до останнього часу був Степан Рубай.

Свого часу Михайлів був президентом футбольного клубу “Львів”. Досі функціонує футбольна школа “Львів”, власником якої залишається Роман Михайлів. Як відомо, “Нива” розпочинає тренувальний процес 29 січня у Тернополі. Два з трьох наступних зборів команди відбудуться саме у Львові. Тернопільська команда у сезоні 2023-2024 виступає у Першій лізі. У осінній частині сезону команда під керівництвом Олександра Стахіва посіла 8-ме місце і боротиметься за збереження прописки у лізі у групі “вибування”. Навесні цього року “Нива” проведе ще 10 матчів. Сезон у Першій лізі відновиться 23 березня.