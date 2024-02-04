Понад тридцять нагород здобули вихованці КДЮСШ №1 Тернополя на турнірі з плавання

31 січня у «КДЮСШ №1» ТМР відбувся Відкритий турнір з плавання АкваДРАЙВ - «Зимовий спринт». Участь у заході взяли 90 наймолодших плавців з міст Снятин, Рогатин, Калуш, Долина та Тернопіль. Розпочали подію веселою естафетою у спортивному залі, після чого учасники змагались на 5-ти дистанціях у двох вікових групах: діти 2015 р.н., 2016 р.н. та молодші.
Для багатьох діток, які взяли участь у заході, ці змагання були першими у житті, адже вони тільки починають свій шлях у спорті. Загалом команда КДЮСШ №1 м. Тернопіль здобула 10 золотих, 12- срібних та 10-бронзових нагород. Вітаємо наших спортсменів із здобутими медалями. Нехай це буде лише початком яскравих перемог.