Тернопільська "Нива" переглядає захисника Бичкова та нападника Голуба

Як стало відомо Sport Arena, Нива Тернопіль переглядає захисника Богдана Бичкова та вінгера Дениса Голуба. Раніше повідомлялося про інтерес тернополян до Голуба.

19-річний вінгер першу частину сезону провів у Лівому березі, але на поле не виходив. Бичков раніше виступав за Миколаїв, Кремінь, Гірник-Спорт, СК Полтава та інші клуби. В осінній частині цього сезону захисник грав за Вікторію та провів 18 матчів у всіх турнірах. Під час зимової паузи Нива Тернопіль офіційно оголосила про призначення головним тренером Олександра Стахіва. Він очолив команду у вересні після звільнення попереднього наставника Василя Малика, проте через відсутність відповідної тренерської ліцензії був виконувачем обов’язків головного тренера. Нива Т завершила осінню частину сезону на восьмому місці групи А Першої ліги, набравши 20 очок. Команда Стахіва навесні побореться за право залишитись у дивізіоні.