Як стало відомо Sport Arena, Нива Тернопіль переглядає захисника Богдана Бичкова та вінгера Дениса Голуба. Раніше повідомлялося про інтерес тернополян до Голуба.
19-річний вінгер першу частину сезону провів у Лівому березі, але на поле не виходив. Бичков раніше виступав за Миколаїв, Кремінь, Гірник-Спорт, СК Полтава та інші клуби. В осінній частині цього сезону захисник грав за Вікторію та провів 18 матчів у всіх турнірах. Під час зимової паузи Нива Тернопіль офіційно оголосила про призначення головним тренером Олександра Стахіва. Він очолив команду у вересні після звільнення попереднього наставника Василя Малика, проте через відсутність відповідної тренерської ліцензії був виконувачем обов’язків головного тренера. Нива Т завершила осінню частину сезону на восьмому місці групи А Першої ліги, набравши 20 очок. Команда Стахіва навесні побореться за право залишитись у дивізіоні.