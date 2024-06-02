в Тернополі відбулись фінальні змагання IV обласного етапу проєкту Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги

28 команд-переможців ІІІ етапу позмагались в пʼяти видах спорту за місце у фіналі, який відбудеться у Києві. Привітав учасників та дав настанову на перемогу виконувач обовʼязків начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський. «Сьогодні 350 учасників зібралися, щоб визначити найсильніших та отримати право представляти нашу область на всеукраїнському етапі. Щиро дякую всім учасникам та тренерам - ваша праця та підтримка є надзвичайно важливими. Ви допомагаєте нашим дітям не лише зростати фізично сильними, а й залишатися стійкими, мотивованими та впевненими у своїх силах. Бажаю всім учасникам успіхів, нових спортивних звершень та незабутніх вражень», - сказав Володимир Важинський. За результатами сьогоднішніх фінальних ігор вітаємо переможців IV обласного етапу:
Баскетбол хлопці – Тернопільська ЗОШ №4
Баскетбол дівчата – Збаразький ліцей №2
Черліденг – Чортківський ліцей №5
Волейбол хлопці – Потуторський ліцей
Волейбол дівчата – Монастирський ЗЗСО
Футзал – Ренівська ЗОШ І-ІІ ст.
Спортивне орієнтування – Великобірківський ліцей ім. С. Балея. Всеукраїнські змагання «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів закладів загальної середньої освіти, які проходять за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, створені з метою залучення максимальної кількості учнів до регулярних занять фізичною культурою та спортом та розроблені відповідно до світового та європейського досвіду таких заходів. Вітаємо переможців і бажаємо успіхів на всеукраїнському етапі.