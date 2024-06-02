в Тернополі відбулись фінальні змагання IV обласного етапу проєкту Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги

Дронів не буде: Урядовці і нардепи розікрали сотні мільярдів які забрали з місцевих бюджетів Уряд не має коштів, щоб виготовляти 2 мільйони дронів на рік. Урядовці розраховують лише на фінансову допомогу з боку Заходу. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він не...

Один нардеп «проїдає» 720 FPV ударних дронів на рік! Чому не має протестів активістів під Верховною радою? Україна витрачає на утримання одного народного депутата Верховної Ради понад 1,5 млн грн на рік. На всіх приблизно 600 млн грн на рік. Такі дані вказані в постанові Верховної Ради про...

У Тернополі тимчасово не буде води Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, 20 грудня з 09:00 до 17:00 год буде тимчасово припинено водопостачання будинків за адресами: вул....

Хто стоїть за незаконним будівництвом сонячних станцій в Лозовій Низка знаних тернопільських підприємців та політиків у 2019-2020 роках побудували у селі Лозова Тернопільського району потужну сонячну електростанцію, на місці якої, за документами, повинні...