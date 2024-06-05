Тернополяни вибороли багато призів на Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA

З 30 травня по 2 червня 2024 року в місті Львів тривав Чемпіонат України з кікбоксингу WPKA серед дорослих, юніорів, юнаків та дітей. У змаганнях взяли участь понад 200 учасників з 11 областей країни. Учасники виступали в таких дисциплінах, як Лоу-кікбоксинг та Фул-контакт.

Тернопільські спортсмени продемонстрували високий рівень майстерності та вибороли 11 призових місць, з них 7 – золотих, 2 – срібних та 2 – бронзових медалі. Вітаємо наших спортсменів з хорошими результатами та бажаємо їм нових перемог.