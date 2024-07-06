Спортсмен з Тернопільщини став призером Чемпіонату України з пара легкої атлетики

Житель села Дичків, що на Тернопільщині - Дмитро Баньковський - призер Чемпіонату України з пара легкої атлетики. Про це повідомили у рідній громаді спортсмена. "Змагання традиційно проводиться напередодні Паралімпійських ігор-2024.
У програмі штовхання ядра та метання списа Дмитро здобув ІІ місце (тренер: викладач Тернопільського інваспорту та президент ГО «Тернопільський Паралімпійський клуб» Майстер спорту України з легкої атлетики Віктор Ворко (тренер вищої категорії). Щиро вітаємо Дмитра! Високий результат, який він заслужив своєю силою волі, наполегливістю та вірою в перемогу! Гордість нашої громади та Тернопільщини! Разом до Перемоги!", - йдеться у дописі громади. Джерело: Тернополяни