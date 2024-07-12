Тернопільська "Нива" поступилась "Звягелю"

У другому контрольному матчі на другому етапі підготовки до сезону у Першій лізі тернопільська "Нива" поступилась "Звягелю" із рахунком 1:3. "Нива" 1:3 "Звягель". Голи: Галадей (13), - Кисленко (38, пен), Нестеров (63), Мисик (90+3).

"Нива" розпочинала у такому складі: Жупанський, Капустян, Токар, Демчук, Паламарчук, Дорошенко, Козак, Кицун, Голуб, Бей, Галадей. Варто одразу зауважити, що учать у матчі не брали одразу троє гравців "Ниви", а саме Андрій Зінь, Андрій Різник та Ігор Гатала у яких були пошкодження. Попри шалену спеку, команди активно розпочали матч, уже на 10ʼ хв гри Богдан Козак цілив у ворота, проте, голкіпер "Звягеля" виручив. Суперник одразу розпочав свою атаку, яка завершилась сильним ударом у поперечину, а на добиванні зіграв екс-гравець "Ниви" Сергій Кисленко - вище воріт. Рахунок у матчі, на 13ʼ хв відкрив Дмитро Галадей, який швидко відгукнувся на подачу Дорошенка з кутового й забив перший мʼяч у зустрічі - 1:0. Невдовзі, той же Кисленко знову пробивав по воротам "Ниви", замкнувши подачу із флангу - Жупанський врятував. Активні дії гравців "Звягеля" призвели до пенальті у ворота "Ниви" на 38ʼ хв за гру рукою у штрафному майданчику. Пробивати 11-ти метровий удар взявся Сергій Кисленко й реалізував його - 1:1. На 43ʼ хв півзахисник "Звягеля" Андрій Блізніченко з далекої відстані пробивав по воротах "Ниви", проте, Жупанський вкотре виручив, зробивши видовищний сейв. Після першого тайму рахунок - 1:1. Другий тайм активніше розпочали гравці "Звягеля", створюючи подекуди небезпечні моменти. На 58ʼ хв гравець "Звягеля" пробивав із далекої відстані під поперечину, але Ілля Ольховий, який у другому таймі замінив Жупанського, у видовищному стрибку врятував команду від пропущеного голу. Проте, вже за 4 хвилин, суперник все таки забив. Суперечливий штрафний біля штрафного майданчику поставив головний арбітр матчу. Подача із штрафного - на добиванні зреагував Нестеров та поцілив у ворота "Ниви" 1:2. В ході другого тайму, головний тренер тернополян Євген Калиниченко зробив ряд замін, випустивши молодь та гравців на перегляді. Фінальний рахунок у матчі встановив гравець "Звягеля" Мисик, забивши уже в компенсований час на 90+3ʼ хв - 1:3.