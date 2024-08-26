14 вересня усіх бажаючих запрошують на легкоатлетичний забіг "Тернопільську Озеряну 2024"

28 рік поспіль Файне місто Тернопіль запрошує всіх шанувальників та любителів бігу на «Тернопільську Озеряну 2024»!

Удосконалений маршрут на 10 км навколо Тернопільського ставу, цікаві подарунки та програма розваг.

Для наймолодших учасників до 10 років (включно) - Дитяча Озеряна (БЕЗКОШТОВНА). Символічний пробіг відповідно до вікових категорій.

Для усіх охочих (від 11 років) – Тернопільська Озеряна 2024 на 10 км.

Дата і час проведення: 14 вересня 2024 року з 8:30.

Старт та фініш – причал Набережної Тернопільського ставу.

Фіксація та контроль часу – електронна система старту-фінішу.

Для військовослужбовців та УБД участь БЕЗКОШТОВНА (за наявності посвідчення).

Офлайн та онлайн формат участі.

Для офлайн учасників потрібно мати електронний квиток реєстрації.

Для підтвердження участі у форматі онлайн потрібно надіслати онлайн квиток реєстрації та для війскослужбовців фото посвідчення на тел 098 093 4254 (viber, telegram).

Реєстрація попередня та обов’язкова посиланням:

Біжимо та збираємо кошти на підтримку ЗСУ, а саме для закупівлі медпрепаратів та формування тактичних аптечок для наших Захисників!!!