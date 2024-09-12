Тернополянка Олександра Черевата виборола першість на Чемпіонаті Азії з боксу

З 30 серпня по 8 вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся Чемпіонат Азії з боксу серед юніорів, школярів та школярок ASBC. Представники з 26 країн світу виборювали першість.

В складі збірної команди України виступала стипендіатка Тернопільської міської ради Олександра Черевата, яка змагалася у ваговій категорії до 40 кілограмів.

У півфіналі Олександра, підопічна тренера Володимира Шнуровського, здобула перемогу над суперницею з Казахстану з рахунком 5:0. У фінальному поєдинку вона зустрілася з спортсменкою з Індії та здолала її з рахунком 4:1, виборовши звання чемпіонки Азії.