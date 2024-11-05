Магія на полотнах: змагання з повітряної гімнастики у Тернополі

9 листопада у кінотеатрі ім. Олександра Довженка в Тернополі відбудуться видовищні змагання з повітряної гімнастики. Захід триватиме з 10:00 до 18:00.

Це унікальна нагода для всіх шанувальників спортивної майстерності та витончених акробатичних трюків побачити, як талановиті діти і дорослі різного віку демонструватимуть свої вміння на повітряних полотнах.

У змаганнях братимуть участь як місцеві спортсмени, так і гості з інших міст, які покажуть свою спритність та силу в різних категоріях. Незалежно від рівня підготовки, кожен учасник представить особливий номер, що подарує глядачам незабутні емоції та магічну атмосферу.

Запрошуємо всіх охочих відвідати цей захід, насолодитися неперевершеними виступами й провести час із користю та цікавістю. Організатор змагань – студія з повітряної гімнастики "VenStudio". Буде захопливо і надихаюче!