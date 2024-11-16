Тернопіль став центром обласних змагань з повітряної гімнастики

У Тернополі відбувся довгоочікуваний захід — обласні змагання з повітряної гімнастики, які зібрали талановитих спортсменів нашого краю.

Змагалися 60 учасників, які продемонстрували вражаючу вправність, граційність, силу, гнучкість, рівновагу та артистизм на висоті шести метрів. Виступи проходили на сцені кінотеатру імені О. Довженка, де учасники виконували перевороти, рондати, стрибки, балансували у шпагатах та кружляли у фантастичних обертах, захопливими трюками зачаровували глядачів.

Їхні зриви в повітрі виглядали, як справжній танець свободи.

"Ми розподілили учасників на два напрямки — спортивний і артистичний, з урахуванням віку та спортивного досвіду. Це дозволило створити рівні можливості для кожної групи. У кожному напрямку змагалися учасники в кількох категоріях: дебют, початківці, аматори, напівпрофесіонали та професіонали, - розповідає організатор змагань та керівник студії з повітряної гімнастики "VenStudio" Ярослав Венцко.

Часові рамки для виступів були чітко визначені, а для кожного номера підбирали індивідуальну музику, костюми та навіть колір полотен, які змінювалися електричною лебідкою.

Змагання стали справжнім святом спорту, де свої вміння демонстрували не тільки дорослі, а й діти від чотирьох років, що підкреслює відкритість цього виду спорту для всіх вікових груп.

Особливим подарунком для глядачів став виступ чемпіонки Європи з повітряного кільця Аріни Гавришенко з Сум, яка також є призеркою світових змагань.

Після завершення змагань судді оперативно підбили бали, і в урочистій атмосфері відбулося вручення кубків для призерів, медалей, грамот усім конкурсантам, а також подарункових шоперів із призами від місцевих спонсорів.

"Ми бачимо, як учасники зростають із кожними змаганнями. Вже по завершенні турніру ми оприлюднили оцінки суддів за кожен елемент у відкритій таблиці. А наступного дня тренери взялися за вибір нових композицій та активну підготовку до наступних змагань, що заплановані на весну," — зазначає Ярослав Венцко.

Крім того, зазначимо, що найкращі спортсмени продовжать свою участь у наступних турнірах, які пройдуть цієї осені та зими в таких містах, як Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Рівне та Київ.

Організатором Тернопільських обласних змагань виступила студія повітряної гімнастики "VenStudio", яка вже понад десять років успішно працює в цій сфері, розвиваючи нові таланти.