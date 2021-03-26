Тернопільський паралімпієць Тарас Радь став стипендіатом Президента України

Указом Президента України від 23 березня 2021 року №115/2021 призначені стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам. Серед стипендіатів видатний тернопільський спортсмен, чемпіон світу 2019 року з біатлону, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тарас Радь.
Тарас отримуватиме щомісячну стипендію у розмірі 12 000 гривень.