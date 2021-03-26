Спорт Тернопільський паралімпієць Тарас Радь став стипендіатом Президента України Указом Президента України від 23 березня 2021 року №115/2021 призначені стипендії Президента України видатним... Більше ...

Економіка Служба зайнятості Тернопільщини - демобілізованим учасникам АТО 26 березня – День Національної гвардії України. Ми дякуємо і вшановуємо воїнів, які, ризикуючи життям, стояли... Більше ...

Суспільство Тернопільські правоохоронці розшукують зловмисника Тернопільські правоохоронці розшукують незнайомця, який вчинив злочин в магазині, що на проспекті Степана... Більше ...

Новини читачів Тернополяни можуть безкоштовно вивчати іноземні мови Безкоштовні заняття з вивчення англійської, німецької та польської мов проводять для... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині посадовець привласнив майже 180 000 бюджетних коштів На Тернопільщині керівник однієї з державних установ придумав цілу схему збагачення: на вакантну посаду... Більше ...

Суспільство Водіям Тернопільщини нагадують – зросли штрафи за порушення безпеки Від початку 2021 року тернопільські патрульні склали 210 протоколів за керування транспортними засобами у... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині активізувалися палії сухої трави З таненням снігу й встановленням сухої погоди на Тернопільщині активізувалися й палії. Попри існуючі... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині за добу захворіло на коронавірус 628 людей Станом на 26 березня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 52123 випадки інфікування... Більше ...