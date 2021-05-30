Тернополянка Анастасія Бачинська виграла «золото» Кубка світу з спортивної гімнастики

Спортсменка з Тернополя Анастасія Бачинська здобула другу нагороду на етапах Кубку світу з спортивної гімнастики. Про це пише сайт 0352.ua.

Раніше Анастасія вже здобувала "срібло" у 2019 році у вправі на колоді. Цього разу їй вдалося досягнути максимуму - здобути "золоту" медаль, -зазначають у Національному олімпійському комітеті.

17-річна тернополянка здобула "золото" у вправі на колоді. Разом з тернополянкою золоту нагороду здобув ще один український спортсмен - Ілля Ковтун. Він переміг у вправі на коні.

"Маємо дві золоті нагороди у перший день фіналів на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики, що проходить у Болгарії. Ілля Ковтун перемагає у вправах на коні. Анастасія Бачинська - чемпіонка на колоді. Молодці, вітаємо!" - йдеться у повідомленні НОК.