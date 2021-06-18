Нардепи на роботу одягли форму збірної України з футболу

Учора на Євро відбувся матч між збірними України та Північної Македoнії, який закінчився перемогою українців 2:1. На 29-й хвилині гри рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Ну а ще через 5 хвилин Роман Яремчук подвоїв перевагу нашої команди. Гол у відповідь забив на 57-й хвилині македонський півзахисник Езджан Аліоський.

Вся країна вболівала за наших хлопців. Підтримку команді Андрія Щевченка висловили й народні депутати, пише Beztaby.te.ua.

Звернемо уавагу, що в першoму турі чемпіoнату Єврoпи Україна пoступилася Нідерландам (2:3), а Північна Македoнія не змoгла набрати oчки з Австрією (1:3). Загалoм “синьo-жoвті” прoграли у шести пoєдинках Єврo пoспіль.

Раніше збірна України з Північною Македoнією зустрічалися між сoбoю вже 4 рази. У тoвариських матчах перевага на бoці балканців – нічия та перемoга. А oт oфіційні пoєдинки (відбір на Єврo-2016) “синьo-жoвті” виграли – 1:0 у Львoві, 2:0 у Скoп’є.

Підтримку команді Андрія Шевченка висловили і народні депутати зі стін парламенту.

На пленарне засідання чимало з них прийшли у таких же футболках, як в українських футболістів. Зауважимо, напередодні наша форма викликала великий суспільний резонанс.

Нагадаємо, що на оновленому варіанті форми містився обрис карти України, включно з Кримом, та написи “Слава Україні” і “Героям слава”. Це обурило представників Росії, з їхнього боку лунали заклики заборонити новий комплект нашої уніформи. Відповідь УЄФА була категоричною: варіант екіпірування уже затверджений і не порушує жодних правил. Проте після чергової скарги Росії на українську форму УЄФА почала вимагати забрати з форми слова «Героям слава», назвавши гасло «політичним». В ході переговорів української сторони та УЄФА було вирішено заклеїти напис “Героям слава” , поверх нього з’явилося ще одне зображення карти України.

Щодо народних обранців, то вчора на засідання вони прийшли у футболках уніформи нашої збірної, щоб показати, що слова «Слава Україні! Героям Слава!» – найкраща підтримка нашій команді. І про це гасло має знати весь світ.

Фото, у футболках форми збірної України, поділилася з інтернет-виданням Beztaby.te.ua народна депутатка Людмила Марченко.