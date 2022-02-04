Гравці «Донбасу» та СК «Сокіл» проведуть виставковий матч просто неба на Тернопільському озері

5 та 6 лютого у Тернополі відбудеться всеукраїнський чемпіонат з хокею серед любителів на озері «Ternopil Hockey Classic – 2022». Цьогорічний турнір стане шостим для організаторів.

Загалом для турніру підготують 5-6 майданчиків розміром 40 на 20 метрів, а участь у змаганнях візьмуть близько 20 команд із 9 регіонів України.

У рамках турніру буде зіграний виставковий матч, у якому візьмуть участь гравці «Донбасу» та СК «Сокола», а також легенди українського хокею – генеральний директор Суперліги Сергій Варламов та спортивний директор ХСУ Олександр Побєдоносцев. Поєдинок пройде у форматі "3 польові гравці + воротар".

Ця зустріч стане першим матчем просто неба в історії хокейної Суперліги України.

Генеральний директор ХСУ Сергій Варламов наголосив на важливості проведення подібних турнірів:

- Дуже добре, що вже шостий рік поспіль українські аматорські команди збираються на турнір і грають просто неба. Такі змагання справді важливі, адже це приголомшлива хокейна атмосфера та популяризація нашого виду спорту. Ми раді взяти у ньому участь, отримати масу позитивних емоцій від хокею на озері та насолодитися атмосферою такого турніру.

Нагадаємо, що «Ternopil Hockey Classic» – це щорічний чемпіонат з хокею серед любителів на озері, що не має аналогів в Україні. Від звичного хокею змагання на озері відрізняється правилами гри, відсутністю воротарів та мінімальним екіпіруванням.