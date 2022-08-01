Стартує чемпіонат області з футболу. Хто гратиме?

29 липня, на нараді за участю представників команд потенційних учасниць чемпіонату Тернопільської області 2022 року погоджено базову дату початку нового обласного футбольного чемпіонату – 14 серпня. Очікується, що чемпіонат і першість Тернопільської області 2022 року відбуватиметься за участю 17 команд, поділених на дві ліги – вищу та першу.

За попереднім напрацюванням керівництва Асоціації футболу Тернопільщини у вищій лізі гратимуть: "Агрон" (Великогаївська громада), "Медобори" (Зелене), "Нива" (Теребовля), "Поділля" (Васильківці), "Колос" (Бучач), ФК "Трибухівці", "Кристал" (Чортків), "Футбольна академія" (Тернопіль); у першій – "Збруч" (Підволочиськ), ФК "Нараїв", "Дністер" (Заліщики), "Вікнини" (Вікно), "Поділля" (В. Березовиця), "Галич" (Збараж), "Фенікс" (Біла, Чортківський район), команда Борщівської громади, збірна команда сіл Переволоки-Зелене (Бучацька громада). Представники команд висловили свої зауваження щодо Регламенту чемпіонату і першості, а також обговорили додаткові заходи безпеки для організації та проведення футбольних матчів у Тернопільській області серед аматорських футбольних клубів (команд) сезону 2022 року в умовах воєнного стану. Протокол безпеки буде погоджений Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Старт чемпіонату Тернопільської області заплановано на неділю, 14 серпня. Змагання відбуватимуться в два кола. Перший трансферний період для обласних та районних команд Тернопільської області розпочнеться з 1 серпня і триватиме до 12 вересня включно. На другий трансферний період відведено менше часу і триватиме від 26 вересня до 10 жовтня включно. Графік заявок команд буде розміщено згодом на сайті Асоціації футболу Тернопільщині.