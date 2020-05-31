У Тернополі стартує цикл заходів «Спортивна дітвора»

До Дня захисту дітей у Тернополі стартує цикл безпечних заходів «Спортивна дітвора».
Традиційно захід розпочнеться з танцювальної розминки. Також дітям у формі гри покажуть, як на універсальних спортивних майданчиках дотримуватись протиепідемічних заходів.
Перше спортивне дійство відбудеться 1 червня на універсальному спортивному майданчику по вул. Купчинського, 1.
Ще два заходи:
3 червня на універсальному спортивному майданчику по вул. Вербицького, 6;
5 червня - на майданчику поблизу ТЗОШ № 10.
Початок о 16.00 год. Вік учасників: 6-12 років.
В рамках циклу відбудеться фотоконкурс для всіх охочих дітей, умови якого надзвичайно прості: підписатися на сторінку Тернопільського міського центру фізичного здоров`я населення у фейсбуці або в мережі інстаграм @tmcfzn, та виконати прості умови.
Приєднуйтеся до забав на універсальних спортивних майданчиках міста. Організатори обіцяють безпечний відпочинок, активний та цікавий!