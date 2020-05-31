У Тернополі стартує цикл заходів «Спортивна дітвора»

спорт дітиДо Дня захисту дітей у Тернополі стартує цикл безпечних заходів «Спортивна дітвора».

Традиційно захід розпочнеться з танцювальної розминки. Також дітям у формі гри покажуть, як на універсальних спортивних майданчиках дотримуватись протиепідемічних заходів.

Перше спортивне дійство відбудеться 1 червня на універсальному спортивному майданчику по вул. Купчинського, 1.

Ще два заходи:

3 червня на універсальному спортивному майданчику по вул. Вербицького, 6;

5 червня - на майданчику поблизу ТЗОШ № 10.

Початок о 16.00 год. Вік учасників: 6-12 років.

В рамках циклу відбудеться фотоконкурс для всіх охочих дітей, умови якого надзвичайно прості: підписатися на сторінку Тернопільського міського центру фізичного здоров`я населення у фейсбуці або в мережі інстаграм @tmcfzn, та виконати прості умови.

Приєднуйтеся до забав на універсальних спортивних майданчиках міста. Організатори обіцяють безпечний відпочинок, активний та цікавий!

sportivna ditvora 29 05 2020

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