Тернопільська "Нива" отримала нового директора

Після того, як тернопільску "Ниву" знову очолив Василь Малик, невдовзі сталися зміни й у керівництві футбольного клубу Першої ліги. Як стало відомо Sport.ua, замість багаторічного директора Андрія Тихого цю посаду зайняв Богдан Якубовський . В міжсезоння тернопільська "Нива" планує зіграти 6 контрольних матчів. Чотири спаринг-партнери уже відомі: 28 червня – "Прикарпаття", 1 липня – "Агробізнес", 7 липня – "Рух", 14 липня – "Верес". Поки що тернопільську "Ниву" не залишив жоден гравець. На перегляді перебуває група потенційних новачків, але хто з них затримається в Тернополі – стане відомо після того, як вони проявлять себе в спарингах.