Тернопільська спортсменка здобула срібну медаль у Німеччині

З 17 по 25 червня в м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина) проходили Всесвітні Ігри Спеціальної Олімпіади (Special Olympics World Games Berlin 2023) для людей з порушенням інтелектуального розвитку.

Ці змагання проводяться раз на чотири роки і прирівнюються до Олімпійських ігор для осіб з інтелектуальними порушеннями. Special Olympics World Games є найбільшою інклюзивною спортивною подією у світі. Цього року в змаганнях взяли участь близько 7000 спортсменів із 190 країн світу. У складі збірної команди Спеціальної Олімпіади від України була тернополянка Єлизавета Ільєнко. Спортсменка брала участь у змаганнях із легкої атлетики, стрибки у довжину та біг на 400 м. Срібну медаль тернополянка виборола у стрибках в довжину. Єлизавета Ільєнко тренується під керівництвом Ворка Віктора Ігоровича. Є членом Національної Збірної команди України з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю.