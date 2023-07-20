Тернопільські боксерки здобули золоті медалі на Чемпіонаті України з боксу

Чемпіонат України з боксу серед студентів відбувся у Броварах на Київщині. Участь у змаганнях взяли більше, ніж 150 спортсменів, серед яких 118 хлопців і 34 дівчини. Тернопільщину на змаганнях серед дівчат представили Каріна Вовк та Каріне Айрапетян.

Обидві боксерки здобули “золото” у своїх вагових категоріях. Про це повідомив тренер спортсменок Руслан Фірман. "Каріна Вовк здобула першість у ваговій категорії 63 кілограми, Каріне Айрапетян перемогла у категорії 81+ кілограмів. Результатами спортсменок я, як тренер, задоволений",– говорить Руслан Фірман. Спортсменки представники Тернопільської обласної федерація боксу України, представляють обласну ШВСМ та ФСТ «Динамо». Зараз вони готуються до Кубку України серед дорослих боксерів (еліта). Ці змагання також стануть відбірковими на Чемпіонат Європи з боксу до 22 років.