Тернопільська "Нива" перемогла

2 серпня, у Хмельницькому тернопільська "Нива" провела матч 2-го попереднього етапу Кубка України проте місцевого "Поділля", в якому виявилась сильніша за підсумками післяматчевих одинадцятиметрових.

Зустріч амбітних суперників, які ще обов’язково цього сезону Першої ліги зможуть попсувати нерви лідерам. Забити за 90 хвилин команди не змогли. Гра була напруженою, з великою кількістю боротьби, але на жаль, конструктиву попереду не вистачало. Логічно, що переможець у цьому рівному протистоянні визначався у серії пенальті. Путівку в наступний раунд Кубка України виборала "Нива" - 3:2. Центральні захисники "Ниви" Зінь та Демчук свої одинадцятиметрові нереалізували, але воротар Механів допоміг гостям виграти. 17:00 "Поділля" - "Нива" Тернопіль 0:0 (по пенальті 2:3)