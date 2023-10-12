Як вберегтися від псевдобанкірів

До тернопільських поліцейських надійшло повідомлення від 51-річної мешканки обласного центру. Вона розповіла, що невідома особа заволоділа її грошима у сумі понад 100 000 гривень. До потерпілої зателефонував чоловік та представившись працівником служби безпеки банку. Аферист повідомив, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти.
А для збереження грошей на банківській картці потрібно змінити захисні дані. Жінка за вказівками зловмисника продиктувала всі коди, що надійшли їй у повідомлені. Шахрай отримав доступ до її рахунку та за чужі гроші придбав побутову техніку в онлайн-магазині. Коли смс про оплату товару надійшли на телефон жертви, вона зрозуміла, що її обшахраювали. Правоохоронці звертаються до краян, не довіряти телефонним шахраям.
- застережіть рідних та близьких від подібних злочинів;
- запевніть їх, що працівники банку ніколи не телефонуватимуть з такою інформацією;
- пам’ятайте, усі шахраї вміють маніпулювати психікою людей;
- не робіть ніяких поспішних рішень та не змінюйте паролі та не перераховуйте кошти на невідомі рахунки за вказівками невідомих.
Не дайте себе ошукати!