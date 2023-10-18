Аферисти почали виманювати паспорти

Будьте уважні! Аферисти просять копії паспорта та коду й оформляють кредити на своїх жертв! У пастку шахраїв потрапила жителька Почаєва. Жінка хотіла заробити, але потрапила у кредитну аферу. За словами потерпілої, у Telegram-каналі вона знайшла оголошення про дистанційну роботу. Зв'язалася із менеджером і та її запевнила, що робота не складна, а заробітна плата достойна.

Аби оформитися дистанційно, жінка мала кинути номер картки, куди б зараховувалася зарплата, секретний код зі звороту, а також копії паспорта та ідентифікаційного коду. Потерпіла виконала усі умови. За деякий час їй надійшов аванс - 7 тисяч гривень, а після цього й смс-повідомлення про те, що на її ім'я хтось оформив кілька кредитів. Працівники поліції з'ясували, що шахраї, скориставшись копіями її документів, оформили онлайн-позики. Вже відомо, що сума перевищила 50 тисяч гривень, а смс повідомлення про нові борги продовжують надходити жительці Кременеччини. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 190 ККУ. Правоохоронці звертаються до усіх мешканців краю бути уважними та не довіряти незнайомцям. У жодному разі не надавати ні дані банківських карток, ні копії особистих документів. Сьогодні існує безліч компаній, які без зайвих запитань видають "швидкі гроші" і не вимагають при цьому оригінальних документів - лише скан-копії.