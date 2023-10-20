У центрі Тернополя не буде води

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на вулиці Андрея Шептицького, 23 жовтня з 09:00 до 18:00 год буде тимчасово відсутнє водопостачання в окремих будинках на вул. Медовій (від будинку №16 до вул. Андрея Шептицького) та вул. Андрея Шептицького (від будинку №5 до вул. Торговиця) і площі Героїв Євромайдану, 9. Адміністрація КП «Тернопільводоканал», просить вибачення за тимчасові незручності та заздалегідь зробити запаси води. Мешканці можуть скористатись колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті. Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.