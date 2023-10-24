У громадянина рф конфіскують понад гектар землі

За позовом Кременецької окружної прокуратури суд прийняв рішення про конфіскацію понад 1,2 га землі у громадянина рф. Рішенням Кременецького районного суду задоволено позов Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави про примусове припинення власності 2 земельних ділянок загальною площею понад 1,2 га, які належать громадянину держави- агресора.
Прокурорами встановлено, що громадянин рф, успадкувавши земельні ділянки на території Лопушненської ТГ, не відчужив їх упродовж року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України. Оскільки це є підставою для конфіскації землі, прокуратура звернулась з позовом до суду. Рішення суду ще не вступило у законну силу.