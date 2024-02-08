У Тернополі викрали дорогі парфуми

zlodiyuyПоліцейські вийшли на слід крадія, який привласнив дорогі парфуми. Про крадіжку з магазину на лінію «102» повідомив працівник торгового закладу. Злочин зафіксували камери відеоспостереження.
Працівники Тернопільського районного управління встановили особу підозрюваного й затримали його згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 34-річний раніше судимий тернополянин. Слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

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