У Тернополі викрали дорогі парфуми

-
Суспільство
09-02-2024
Пам’ятка батькам:
1. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду.
2. Розкажіть, що ні в якому випадку не можна...
-
Суспільство
09-02-2024
7 лютого мерія Тернополя передала на передову чергову партію з 20 ударних дронів. FPV-дрони поїдуть до...
-
Суспільство
09-02-2024
Майже три тижні у квартирі на вулиці Лесі Українки пролежало тіло 87-річної жінки. За словами її брата, він з...
-
Суспільство
08-02-2024
Віртуальне знайомство та спілкування у соцмережах із потенційним нареченим з Америки завершилося для...
-
Суспільство
08-02-2024
Бучацькі вогнеборці в дії! Фото з місця події - ліквідації пожежі, що виникла 7 лютого у дворі приватного...
-
Суспільство
08-02-2024
Малий зал філармонії. 13 лютого о 18:30. До Дня всіх закоханих «Музична афірмація», де ви зможете...
-
Суспільство
08-02-2024
Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Йдеться про людей, які: отримують менш як 3 250 грн...
-
Суспільство
08-02-2024
Поліцейські вийшли на слід крадія, який привласнив дорогі парфуми. Про крадіжку з магазину на лінію «102»...
-
Суспільство
08-02-2024
FPV дрони для ССО, які закупила громада Тернополя передають через волонтерку Христину Феціцу. 7 лютого 2024 року...
-
Суспільство
08-02-2024
Оперативники встановили причетність жительки Тернополя до крадіжки чужого наплічника. До співробітників...
-
Економіка
08-02-2024
Відповідно до п. 8 розд. II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів...
-
Суспільство
08-02-2024
Одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 грн на лікування (реабілітацію) зможуть отримати тернопільські...
- Більше новин ...