У Тернополі викрали дорогі парфуми

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Суспільство Бучацькі вогнеборці рятували мікроавтобус (фото) Бучацькі вогнеборці в дії! Фото з місця події - ліквідації пожежі, що виникла 7 лютого у дворі приватного... Більше ...

Суспільство Тернопільська обласна філармонія запрошує шанувальників музики Малий зал філармонії. 13 лютого о 18:30. До Дня всіх закоханих «Музична афірмація», де ви зможете... Більше ...