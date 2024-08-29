Тернополяни нестимуть відповідальність за спалювання сухої трави

Впродовж тижня інспектори муніципали спільно з поліцією здійснювали рейди на території Тернопільської громади з метою виявлення випадків спалення залишків природної рослинності. Під час перевірок виявили п’ять фактів спалення рослинності та інших побутових відходів.

За результатами рейдів, два порушення задокументовано адміністративними протоколами, які будуть передані до Державної Екологічної Інспекції для подальшого розгляду. У кожному випадку з порушниками було проведено профілактичну бесіду щодо відповідальності за такі дії. Роботи з виявлення подібних порушень триватимуть до кінця осіннього періоду.

Управління муніципальної інспекції звертається до мешканців Тернопільської громади з проханням повідомляти про правопорушення, зокрема випадки спалення рослинності.