На Тернопільщині врятували дворічну дівчинку, яка зникла в лісі

22 квітня у селі Будки, Кременецького району, зникла дитина 2022 року народження. За попередніми даними, дівчинка самостійно пішла у напрямку лісу.

На пошуки негайно вирушили рятувальники, поліцейські, місцеві жителі та добровольці з навколишніх сіл. Завдяки злагодженим та рішучим діям усіх учасників, вже о 18:35 дитину вдалося знайти живою між селами Круки та Копані Рівненської області. Маленька самостійно пройшла майже 10 км лісовими дорогами.

На щастя, дівчинка не постраждала. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.