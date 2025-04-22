На Тернопільщині врятували дворічну дівчинку, яка зникла в лісі

FB IMG 1745310870879

22 квітня у селі Будки, Кременецького району, зникла дитина 2022 року народження. За попередніми даними, дівчинка самостійно пішла у напрямку лісу.

На пошуки негайно вирушили рятувальники, поліцейські, місцеві жителі та добровольці з навколишніх сіл. Завдяки злагодженим та рішучим діям усіх учасників, вже о 18:35 дитину вдалося знайти живою між селами Круки та Копані Рівненської області. Маленька самостійно пройшла майже 10 км лісовими дорогами.

FB IMG 1745310876209

На щастя, дівчинка не постраждала. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
 
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню