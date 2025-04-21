На Тернопільщині сталось 5 ДТП за 3 дні — є загиблі та травмовані

Протягом 18–20 квітня на дорогах Тернополя та області сталися п’ять дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули двоє людей, ще дев’ятеро зазнали травм. Причини аварій встановлюють правоохоронці.

Одна з автопригод сталася 18 квітня близько 11:40 у Хоросткові. За попередніми даними, водій Renault виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Peugeot, що здійснював поворот. У результаті аварії постраждали водій і пасажир Peugeot.

Того ж дня ввечері біля села Великий Кунинець Кременецького району сталася фатальна ДТП. Водій вантажівки MAN TGA з напівпричепом не впорався з керуванням на закругленій ділянці дороги, з’їхав у кювет і загинув на місці.

19 квітня о 13:50 неподалік села Теофіпілка Козівської громади водій Volkswagen Touareg, обганяючи, не втримав кермо і врізався в Peugeot Expert та Mercedes-Benz Sprinter, які рухалися в одному напрямку. Унаслідок зіткнення травмовано трьох осіб.

Ще одна трагедія сталася 20 квітня о 10:20 на вулиці Бережанській у Тернополі. Водійка Toyota Land Cruiser Prado не впоралася з керуванням, з’їхала з дороги та врізалася в будівлю. В авто перебували троє пасажирів, зокрема 10-річна дитина. Четверо постраждалих були госпіталізовані, але одна з жінок, 1955 року народження, померла в реанімації. Водійка була тверезою.

Того ж дня в селі Цигани Борщівської громади сталася ще одна ДТП: водій Nissan Qashqai збив 9-річного хлопчика. Дитину госпіталізували.

Усіх водіїв перевіряють на стан сп’яніння. За фактами ДТП відкрито кримінальні провадження відповідно до частин 1 і 2 статті 286 ККУ. Слідство триває.